Komoly költségvetési kiigazítást kell végrehajtania a kormánynak, ezért alig vánszorog majd a magyar gazdaság

Jelentős, a GDP egy-másfél százalékát kitevő költségvetési kiigazításra lesz szüksége a magyar kormánynak idén, majd a 2023-as büdzsében tovább kell lefaragni a hiányt – emelték ki a Raiffeisen Bank elemzői csütörtöki sajtóbeszélgetésükön. Az intézkedéseknek szerintük lesz még egy további negatív következménye: romlik majd a gazdaság növekedési képessége, így jövőre már csak 2 százalékos bővülést jósolnak.

Magyarország kitettsége nagyon jelentős Oroszország és Ukrajna felé, az exportunk érezhető részét teszi ki a két országba irányuló kivitel, nem is beszélve az importról – mondta csütörtökön Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője a bank sajtóbeszélgetésén. Hozzátette, hogy a nyersanyagárak globális emelkedése rontja a magyar gazdaság cserearányait, így idén elolvadhat a külkereskedelmi egyenleg többlete, sőt, akár hiány is lehet. Ez pedig átszűrődik majd a fizetési mérlegbe, változatlan körülmények között akár a GDP 4-5%-a is lehet ennek hiánya.

Nem új dolog a magas infláció, erre még egy nagy lapáttal rátett a háború miatti áremelkedés. A miniszterelnök szerdai szavai alapján van arra szándék, hogy az árstopokat meghosszabbítsák valamilyen formában. Ha ez nem történne meg, akkor drámai lenne az áremelkedés, nyáron akár 12-13%-os inflációt is láthatnánk – hangzott el a sajtóbeszélgetésen. A Raiffeisen Bank elemzői az idei évre átlagosan 10%-os, de még 2023-ra is 6%-os inflációt várnak.

A költségvetési hiány kordában tartásával kapcsolatban bőven van feladata a kormánynak, még úgy is, hogy sok bevételt alulterveztek a büdzsében – mondta Török Zoltán. Szerinte jelenleg

1-1,5%-os kiigazításra van szükség, ha tartani akarjuk a 4,9%-os hiánycélt, márpedig erre lenne szükség.

A várható költségvetési konszolidáció pedig tovább lassítja majd a magyar gazdaság növekedési képességét, így az idei 2,5%-os bővülés után jövőre 2%-os növekedést várnak az elemzők. Szerintük ezért is lenne kulcsfontosságú, hogy a kormány hozzájusson az uniós forrásokhoz, melyek kompenzálni tudnák a költségvetési beruházások kiesését. Átmenetileg az uniós források nélkül is finanszírozható a magyar gazdaság, de ehhez várhatóan devizakötvény-kibocsátásra lesz szükség idén, ami mindenképp drágább lesz, mint az EU-források.

A forint árfolyamával kapcsolatban kiemelték a szakértők, hogy elsősorban a háborús hírek és a nemzetközi hangulat mozgatták a jegyzést. Amennyiben a háború nem eszkalálódik, akkor megnyugodhat a magyar deviza is, ahogy azt az utóbbi hetekben láthattuk. Ők arra számítanak, hogy az év végére fokozatosan 365-ig erősödik majd a forint. Az elmúlt napokban új kockázati tényezőként jelent meg a magyar kormány és az Európai Bizottság vitája, azonban Török Zoltán szerint „minden hír három napig hír”, a piac előbb-utóbb hozzászokik majd ehhez a vitához.

Érdemes azt is felidézni, hogy az OTP elemzői 2023 végéig a GDP arányában 3-3,5%-os kiigazítási igényt látnak szükségesnek:

