Megvan a kötelező maszkhasználat eltörlésének következménye

Rusvai Miklós virológus szerint egyre kevesebb Covid-fertőzöttet igazolnak Magyarországon és jelenleg már alig kerülnek ilyen betegek a kórházakba.

A HírTV-nek nyilatkozva a szakember annak a reményének adott hangot, hogy ez a tendencia folytatódik a továbbiakban, mivel a szennyvízadatok is kedvezően alakulnak.

Kitért arra is a virológus, hogy a kötelező maszkhasználat eltörlése óta megnőtt az egyéb felsőlégúti megbetegedések száma, főleg az influenza terjed itthon.

A szakember azt várja az eddigi tapasztalatok alapján, hogy nyár végéig megmarad az alacsony számú fertőzöttség idehaza,

a következő hullám őszre várható.

Az újabb variánsok kialakulását jelenleg is figyelik a szakemberek, ott ahol a tél csak most kezdődik, a koronavírus-járvány is megjelenik.

