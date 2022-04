Rendkívüli: leszállt egy orosz repülő Magyarországon, Paksnak hozott üzemanyagot

Ma légiszállítással kapott nukleáris üzemanyagot a Paksi Atomerőmű, mivel a nyugati szankciók miatt vasúton nem jöhet a szállítmány, ezzel a megoldással pedig biztosított továbbra is Magyarország energiaellátása – jelentette be az éppen Brüsszelben tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon

Szíjjártó Péter egy rendkívüli NATO-tanácskozáson tartózkodik Brüsszelben, és onnan jelentette be a fejleményt videóban, amelyben jelezte, hogy a repülő Fehéroroszországon, Lengyelországon és Szlovákián keresztül érkezett, tehát láthatóan egy szoros nemzetközi koordinációban történt a légi jellegű szállítás.

A tárcavezető a videóban megismételte, amit tegnap a nemzetközi sajtótájékoztatón már Orbán Viktor kormányfő is világossá tett, hogy Magyarország nem fogja támogatni az orosz olaj és földgáz elleni, tervezett uniós szankciókat (a szénimport tiltását viszont támogatja) és azt is rögzítette, hogy a nukleáris terület is „vörös vonal” a magyar kormány számára, azaz az üzemanyagokra és a nukleáris területen működő orosz cégekre nem akar szankciókat kivetni.

Amint tegnap az orosz szénimport tiltásával kapcsolatos cikkünkben már tisztáztuk: a mostani ötödik uniós szankciós csomag egyáltalán nem lehetetleníti el a Paks 2 projektet, mert ahogy az eddigi csomagokból, úgy a mostaniból is teljesen kivették a nukleáris kérdéskört, ez teljesen külön téma a szankciós logikától.

A megoldás nem példa nélküli, hiszen március során kétszer is ugyanehhez a megoldáshoz folyamodtak a szlovákok a saját atomerőműveikhez és akkor egy orosz felségjelzésű specilális repülőgép hozta a szállítmányt, most is ez a valószínű.

Szijjártó Péter bejelentését itt lehet megnézni:

Címlapkép forrása: Portfolio