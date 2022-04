Százszor annyi koronavírus-fertőzött lehet Afrikában, mint amiről hivatalosan tudunk

Afrikában a nem regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma jóval magasabb, mint ami az eddigi becslésekben szerepelt, megközelítheti a regisztráltak számának százszorosát - derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb felméréséből.

Matshidiso Moeti, a szervezet Afrikáért felelős igazgatója csütörtökön ismertetett adatokat a közzé még nem tett tanulmányból.

Elmondta, hogy az új elemzések azt mutatják:

"az afrikai kontinens lakosságának több mint kétharmada rendelkezik valamilyen szintű védettséggel a koronavírussal szemben".

A friss kutatás szerint a valós fertőzöttségi arány akár 97-szer magasabb lehet, mint a hivatalosan regisztráltak száma. Összehasonlításképpen az igazgató megemlítette, hogy világszinten "a tényleges fertőzöttség hozzávetőlegesen 16 százalékkal haladja meg a hivatalosan azonosított fertőzöttek számát".

Moeti hangsúlyozta, hogy a magas számok ellenére nincs ok az aggodalomra, mert Afrika társadalma viszonylag fiatal. A WHO egyik legfőbb törekvése a kontinensen továbbra is az, hogy minél szélesebb körű legyen a tesztelés és az oltás - szögezte le.

Az 1,3 milliárd fős Afrikában több mint 11,5 millió fertőzöttet regisztráltak a koronavírus-járvány kitörése óta, a halálos áldozatok száma meghaladja a 252 ezret.

Címlapkép: Getty Images