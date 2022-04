A válság a lehetőség kezdete lehet - Végérvényesen változik az autóipar?

Az autópiac a 2020-as drasztikus visszaesés után 2021-ben globálisan 4,5%-ot nőtt​. Eközben a könnyű elektromos járművek (személyautó, kisteherautó) piaca 108%-kal emelkedett, ​az elektromos autók részesedése közel megduplázódott - ismertette Nyirő Ferenc.

Villámgyors piaci átrendeződés

Az S&T Consulting Hungary Kft. ipari digitalizáció üzletág vezetője emlékeztetett, hogy a Tesla lerakta a korszerű és nyereségesen gyártható elektromos autók alapjait. A hangsúly eltolódik az elektromos autók irányába, és itt Kína egyértelműen teret nyer a klasszikus európai gyártók rovására​. A belsőégésű motoros autók piacán 13%, míg a rendkívül gyorsan növekvő elektromos autó piacon már 45% a kínai gyártók részesedése (2021 első kilenc hónapja alapján). A kínai elektromos autógyártók megerősödését fűti a hatalmas és gyorsan növekvő belső piac, de Kína élen jár az akkumulátor-technológiában is és a kínai gyártók már az európai piacon is megvetették a lábukat (BYD, NIO, Xpeng)​.

Az OEM-eket és a beszállítókat eltérően érintette 2021

A világ járműipari kibocsátása még mindig jóval alatta maradt a 2019-es teljesítménynek​ a Covid, a chiphiány és az elszabaduló nyersanyag- és energiaárak következtében. A német személyautó-kibocsátás 2021-ben 10,1%-kal zsugorodott 2020-hoz képest - közölte.

Beszélt arról is, hogy néhány OEM (autógyártó vállalat) ennek ellenére rekord bevételekről és profitokról számolt be​, a termék palettáról a legdrágább, és legnagyobb profitú járműveket gyártották​, továbbá eltűntek a vásárlói kedvezmények, és a belépő modellek. A kereslet meghaladta a kínálatot.​ Példaként említette, hogy a Mercedes július és szeptember között 474,4 ezer személygépkocsit értékesített, 30%-kal kevesebbet, mint 1 évvel korábban, ezzel szemben a 40,1 milliárd eurós bevétel majdnem elérte, a 2,6 milliárd eurós nyereség pedig 20%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Előadásában megjegyezte, hogy a PWC tanulmánya szerint a 35 ország, a felmérésbe bevont 492 beszállítójából csupán 24% van pénzügyileg stabil helyzetben, miközben 42%-uk “pénzügyileg feszült” helyzetbe került.

Nyirő Ferenc szerint az autóipar végérvényes megváltozik.

Egy mérsékelten növekvő piacon a feltörekvő gyártók a piac növekedésénél sokkal gyorsabban nőnek​, valamint a klasszikus európai gyártók részesedése csökken: az európai beszállítók lehetőségei várhatóan szűkülnek. A fordított globalizáció talán kompenzálja a veszteségek egy részét a beszállítók számára​.

Összességében várhatóan kevesebb beszállítóra lesz szükség, fokozódni fog a verseny​:

Az elektromos autók hajtáslánca sokkal kevesebb alkatrészből áll (10%)​.

Az új forradalmi alváz öntvények és önhordó akkupack-ek tovább csökkentik az alkatrészek számát​.

Mindezek fényében a beszállítók fokozódó verseny elé néznek. Megkerülhetetlen a robotizáció​, amely ára folyamatosan csökken, az elterjedtségük ezzel párhuzamban nő​. A robotok működésének optimalizálása szimulációt igényel​.

Csak a legagilisebb beszállítók tudják megőrizni vagy javítani a pozíciójukat​.

Ezért meg kell keresni a tartalékokat: digitalizálni kell, amit csak lehet. Az alacsony bérköltségnél sokkal nagyobb hatású a magas automatizáltság​ - húzta alá.

Hatékonyabb, ha a beszállítók is tudják tartani a lépést

Az ezt követő panelbeszélgetésen a termeléshatékonyság növeléséről, fenntartható fejlesztésekről és digitalizációról volt szó, ahol a beszélgetés részvevői egyetértettek abban, hogy ezek a leghatékonyabban akkor tudnak működni, ha nemcsak vállalati szinten valósulnak meg, de a beszállítókat is integrálni tudják a folyamatba, ami nem könnyű, hiszen itt jellemzően kkv-król van szó, amelyek eltérő erőforrásokkal és lehetőségekkel rendelkeznek.

Bányai Gábor, az Emerson Automation Solutions IT igazgatója azt emelte ki, hogy jelentős kihívást jelentett számukra a Covid miatti home office-ban dolgozó alkalmazottak munkájának az összehangolása. Gyártási oldalon automatizálási megoldásokat vezettek be, itt példaként a robottechnológiát említette, amely logisztika szinten tudja segíteni a működést.

Bányai úgy látja a kkv-k oldaláról még előny is lehet az új technológiák bevezetésénél, hogy kisebb rendszerekről van szó, ahogy a döntési mechanizmus is sokkal gyorsabb, ezért sokkal rugalmasabban bele tudnak vágni egy ilyen folyamatba, mint egy bonyolult rendszerekkel dolgozó nemzetközi multi.

Macher Márta, a Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt. elnöke, csatlakozott a gondolathoz, náluk az jelentett gondot, hogy hogyan tudják megoldani azt, hogy bekapcsolódjanak az intenzív digitalizációs trendbe, a meglévő gyártóeszközök felokosításával.

Ha nincs lift, akkor megyünk a lépcsőn

– mondta a cég elnöke, ami egy fontos szemléletmódbeli váltást is igényelt, ami a kkv-knál jellemzően az első és legfontosabb lépés kell, hogy legyen.

Macher Márta azt is hozzátette, hogy ugyanakkor 10-15 fős mérnökcsapattal nagyon gyorsan tudnak reagálni beszállítóként a felmerülő igényekre és proaktív módon fejleszteni a termékskálát a legújabb igények szerint.

Marco Munerato, a Thyssenkrupp Components Technology Hungary gyárigazgatója szerint

fontos, hogy a digitalizációs technikák minőségi szempontból is fejlődést hozzanak, nemcsak az automatizáció és az optimalizálás, költségcsökkentés a fő célok, hanem a fő tevékenység minőségének fejlesztése is.

Az adatgyűjtés azt is lehetővé teszi, hogy a felhasználói oldalról is információt gyűjtsenek és még tovább közelíthessék termékeik minőségét a fogyasztói igényekhez.

Másik fontos területnek nevezte a papírmentes működést, amely nemcsak zöldebb megoldás, de kevesebb hibát, félreértést is eredményez, nem beszélve a gyorsabb működésről.

A légzsák rendszereket gyártó Joyson Safety System Hungary gyárigazgatója, Szabó-Lukovszki Béla kiemelte, hogy a gyártási folyamataikkal kapcsolatban nagyon sok paramétert gyűjtenek és az alapvető kihívás az, hogy ezeket hogyan tudják 3 szempontból feldolgozni: visszacsatolást adni a termelést támogató kollégáknak, rendszerezett adatokat kinyerni a gyártási folyamatból és ezek alapján priorizálni a felmerülő feladatokat, hogy a leghatékonyabban tudjanak rá reagálni. „Ha a 180 gyártócella közül 5 meghibásodik, nem biztos, hogy a karbantartó jól fel tudja mérni, hogy ezek közül melyiket kell leggyorsabban megjavítania, amiből termeléskiesés, extra költség származhat” – mutatott rá a gyárigazgató, hol lehet például fejleszteni a hatékonyságot.

Ács István, a Bosch Rexroth Kft. ügyvezető igazgatója szerint cége olyan élvonalbeli technológiát képvisel, amivel kétszámjegyű százalékos megtakarításokat is el lehet érni, amiről egész konkrét visszajelzéseik is vannak már. Ács azt is kiemelte, hogy egy nagyvállalat akkor tud sikeres lenni, ha a beszállítóival együtt tud fejleszteni, amelyek azonban gyakran már a kkv-szektorból kerülnek ki, ezért csak részben lehetnek sikeresek a digitalizációs megoldások nagyvállalati szinten, ha a kkv-k nincsenek ezekbe a rendszerekbe integrálva, nem történik meg a szükséges szemléletmódváltás, de a Boschnak erről nagyon pozitív tapasztalatai vannak.

