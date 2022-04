Ekkora a baj? Hatalmas már az idei költségvetési hiány

A Pénzügyminisztérium előzetes gyorstájékoztatója szerint márciusban 875 milliárd forintos mínusz alakult ki a költségvetésben. Ilyen méretű harmadik havi hiányra még sosem volt példa. Ezzel az első negyedévben összejött az egész éves hiányterv háromnegyede. Nagyon elkerülhetetlennek tűnik a költségvetés kiigazítása. Ez lehet az ötödik Orbán-kormány első komolyabb feladata.

Kiugró hiányadat: február után márciusban is

Ezzel a márciusi havi egyenleg a legrosszabb, amióta a havi adatok a rendelkezésünkre állnak. Az alábbi ábra jól mutatja, hogy a 875,7 milliárd forintos márciusi mínusz mennyire kilóg a korábbi évekhez képest.

Februárban is hasonló egyenleget láttunk:

Az első három hónap alapján elszállóban van a költségvetés

A központi alrendszer első három havi hiánya 2309,4 milliárd forint volt. Ezen belül a központi költségvetés 2331,4 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 39,2 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 17,2 milliárd forintos hiányt értek el.

Ezzel az év első negyedében teljesült az éves pénzforgalmi hiányterv 73,3%-a, vagyis az éves cél közel háromnegyede.

Azt eddig is tudtuk, hogy fejnehéz lesz a költségvetési hiány lefutása, vagyis az év első szakasza sokkal jobban megterheli a 2022-es büdzsét, azonban historikusan is kimagasló az első három hónap költségvetési hiánya. Ezt mutatja be a következő ábránk:

Érzékeltetésképp egy gyors számítás, hogy milyen állapotban is van a 2022-es költségvetés a választások előtti kiköltekezés, valamint a piaci folyamatok (energiaár-emelkedés és piaci kamatemelkedések) hatására (ez utóbbiak természetesen nem függetlenek az orosz-ukrán háborútól):

Ha a kormány teljesíteni akarja az éves hiánycélját, akkor a hátralévő 9 hónapban (!) csupán 843 milliárd forintos deficitet halmozhat fel. Hogy ezt az összeget el tudjuk helyezni a korábbiakhoz képest:

2002 óta számolva minden hónapban az átlagos egyenleg adatokat összeadva a költségvetés az év utolsó háromnegyedében átlagosan 1076 milliárd forintos mínuszt termelt. Vagyis ha a büdzsé ilyen rendkívüli környezetben az átlagos teljesítményét képes nyújtani, már azzal is túlszaladna a hiánycélon.

Ha a 2021-es és 2020-as rendkívüli évek utolsó 9 hónapjának egyenlegadatait adjuk össze, akkor rendre 3956 milliárd forintos, valamint 4716 milliárd forintos deficit jött össze. Vagyis ha idén is egy ilyen szokatlan évre készülhetünk, akkor a kormánynak esélye sem lehet intézkedések nélkül teljesítenie az eredeti költségvetési hiánycélját.

Nem nehéz azt elképzelni, hogy a 2022-es év sem lesz egy átlagos esztendő a költségvetés számára. Elég csak a háborúra, a nyugati szankciókra és azok következményeire, az energiaárak robbanására, a GDP-növekedésre leselkedő negatív kockázatokra gondolni. Egy ilyen rendkívüli időszakban nem is csoda, hogy borul az eredeti költségvetési terv. Varga Mihály pénzügyminiszter is tett erre utalást néhány hete.

Részletes adatok egyelőre nem állnak a rendelkezésünkre (azokat két hét múlva közli a PM), a tárca annyit árult el, hogy "magasabban teljesültek az egy évvel korábbihoz képest többek között a lakástámogatások, de meghaladták az egy évvel korábbi kifizetést a nyugellátásokra fordított összegek is". "Nyugellátásokra 1340,4 milliárd forintot, a gyógyító-megelőző ellátásra 531,4 milliárd forintot biztosított a költségvetés március végéig" - fogalmaz a minisztérium.

"A családi adóvisszatérítés keretében, azoknak a gyermeket nevelő szülőknek, akik a május 20-ig esedékes adóbevallásukban érvényesítik az adókedvezményt, a második körös kiutalási szakasz március 1-jén kezdődött" - írja a PM, amivel arra utal, hogy nemcsak a februárt terhelte meg az szja-visszatérítés összege.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza is úgy vélekedik, hogy a kormánynak felül kell vizsgálnia az idei költségvetést. A rendkívül magas februári hiány után sem jött megnyugvás a költségvetésben a márciusi hónappal - fogalmaz az elemző, aki ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy

Elkerülhetetlen a kiigazítás?

Mindezek fényében nem véletlen, hogy egyre több olyan szakmai vélemény és információ jelenik meg arról, hogy szükség lesz a költségvetés kiigazítására. Már csak az a kérdés, hogy milyen mértékben és hogy mikor kell a kormánynak nekikezdenie.

