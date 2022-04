Elektromobilitás, töltőhálózatok, akkumulátorok - Trendek és jövőkép a járműgyártásban

Vígh Zoltán, a Jedlik Ányos Klaszter ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a szomszédos országban kitört háború tovább fokozza az elektromos autógyártás kihívásait is. A szektort nem kímélte az elmúlt időszakban a Covid19, a félvezető- és munkaerőhiány, az energiaárak emelkedése.

Fotó: Portfolio/Stiller Ákos

A világsajtót bejárta a romos Mariupolban elhagyott Tesla Model 3 képe, amely sokaknak az elektromobilitás sebezhetőségét jelezte,

"hogy mit kezdünk mi olyan neves eszmékkel, mint dekarbonizáció, klímavédelem, innováció, technológia, amikor ezt olyan könnyű elpusztítani" - tette hozzá, megemlítve, hogy a háború miatt jelentős kapacitások esnek ki az autógyártásban, alaposan felborítja a beszállítói láncokat.

Az ügyvezető igazgató ismertette a háború miatt közvetlenül érintett nyersanyagokat és termékeket:

Félvezető minőségű neon – az ukrajnai Mariupolban és Ogyesszában gyártották a világszükséglet több mint 50 százalékát.​

– az ukrajnai Mariupolban és Ogyesszában gyártották a világszükséglet több mint 50 százalékát.​ Palládium – katalizátorokban és gázelektródákban használják, Oroszország piaci részesedése 38 százalék.​

– katalizátorokban és gázelektródákban használják, Oroszország piaci részesedése 38 százalék.​ Finomított nikkel – akkumulátorokhoz használják, az orosz világpiaci részesedés 20 százalék.​

– akkumulátorokhoz használják, az orosz világpiaci részesedés 20 százalék.​ Kábelkötegek – 17 ukrajnai üzem biztosította az EU autóipar kábelköteg-igényének 15 százalékát.​

– 17 ukrajnai üzem biztosította az EU autóipar kábelköteg-igényének 15 százalékát.​ Lítium – Ukrajna több lelőhely kiaknázását tervezi, ezek közül több a Donyec-medencében van.

A közvetett veszteségek közé sorolta a fémek és a szállítások drágulását.

Nagy fordulatok az új elektromos járművek piacán

Az elektromos mobilitásban átvette a vezető szerepet Kína, 2021 végére már több mint 7 millió elektromos autó volt a világon, amelynek mintegy fele Kínában rója az utakat. Az Európai Unió 27 tagállamában 2021-ben 1,7 millió jármű eladásával az elektromos személygépkocsik (BEV=teljesen elektromos jármű és PHEV=plug-in hibrid) piaci részesedése 18 százalékra nőtt az újonnan eladott személygépkocsik állományában, szemben az előző évi 10,5 százalékos részaránnyal. ​Az Európai Unión belül az EV(Electric Vehicle=elektromos jármű)-állomány növekedésének háromnegyede a nagy nyugat-európai tagállamokban realizálódott: a legnagyobb piac Németország, majd őt követi Franciaország, Olaszország, Svédország és Hollandia. ​A közép-európai országok közül Lengyelország és Románia előzi meg Magyarországot.​

A zsugoródó autópiacon belüli növekedés fő hajtóerejét az állami támogatások jelentik.​

Magyarországon is folytatódott az elektromos járművek piaci részesedésének növekedése, arányuk összességében (BEV= teljesen elektromos jármű, PHEV=plug-in hibrid, HEV=hibrid elektromos jármű) megközelíti az újonnan eladott személygépjárművek felét.​ A külsőleg tölthető elektromos személygépkocsik részaránya 2021-ben 8548 új autó értékesítése révén 7 százalékra nőtt (BEV: 3,5%, PHEV: 3,5%). ​

Vígh Zoltán előadása alapján az új gépjármű értékesítés a 2020. évi 19 százalékos visszaesést követően 2021-ben közel 5%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. (121 920 darab)​ A visszaesés oka azonban nem a kereslet szűkülése, hanem a kínálat hiánya. (Globális chiphiány.) ​ Így 1,4 százalékkal nőtt a használtautó-behozatal (132 205 darab). ​Magyarország személygépkocsi-állománya 2021 végén több mint 4 millió lett. Az átlagéletkor 15 évre nőtt.​

2021 végéig a BM 42 633 zöld rendszám kiadását regisztrálta (a személygépkocsi-állomány már több mint 1 százaléka elektromos).​ A töltőberendezések száma 34 százalékkal, a töltési energia 57 százalékkal nőtt 2020-hoz képest. Hangsúlyozta, hogy a tisztán elektromos autók eladásának fő mozgatórugóját a darabszám és az állami támogatások összegének ismeretében kimondottan a támogatások adják.

Az elektromobilitási piac másik szegmensében a töltők vannak, a töltőhálózat jelenik meg - mondta Vígh Zoltán, aki örvendetesnek tartja a hazai növekedést, azonban az elmarad a nyugat-európaitól. A töltési infrastruktúra kapcsán megjegyezte, hogy a MEKH éves jelentése alapján látható, hogy a válság továbbra is visszaveti a nyilvános töltők használatát, eleve az árak emelkedése miatt. Az a néhány elektromobilitási szolgáltató és töltő berendezés üzemeltető, amely még mindig kedvezményesen vagy ingyen tudja ezeket a szolgáltatások adni, azokhoz aránytalanul nagy felhasználói tömeg áramlik.

Piactorzító tényező a szolgáltatás egy részének ingyenessége.

A zöld és digitális átállás az európai gazdaságfejlesztés legfontosabb célkitűzései között van, a szükségből erényt kovácsolva erre tartunk. A karbonkibocsátás csökkentési célok mellett olyanokat is feltételez, mint például a körkörös gazdaság. Tehát, minden arra mutat, hogy az energiafelhasználás és a kibocsátás mérséklése, a hatékonyság javulása legyen az európai iparfejlesztés az alapja.

A jövő még mindig zöld

Vígh Zoltán előadását követő panelbeszélgetésben a körforgásos gazdaság volt fókuszban, miként tudtak a vállalatok alkalmazkodni a dekarbonizációs célokhoz, illetve mennyire tarthatók a korábbi célok, az energiaválság és az ukrán háború árnyékában.

Balasa Levente, a Siemens Zrt. Smart Infrastructure divíziójának vezetője szerint a vállalatok az egy termékre vetített szén-dioxid-kibocsátásra jellemzően egy átlagértéket használnak. A Siemensnél megpróbálják ezt lebontani termék szinten is de az egész supply chain-jére levetíteni. Ez azt jelenti, hogy megpróbálják megnézni azt, hogy a különböző gyártott termékek és a kapcsolódó supply chain az tulajdonképpen milyen co2 lábnyommal dolgozik, az egyes komponensek milyen értéket hoznak be pontosan. "Ez meglehetősen komplex, hiszen elég sok a beszállító, van, hogy egy termék esetébe több is. Ehhez a Siemens fejlesztett egy platformot, ami egy hálózaton alapul, ami a különböző cégektől bejövő adatokat integrálja, így végül egy valós co2 érték jön ki, ami az egész supply chaint lefedi" - mondta Balasa.

Balasa Levente, a Siemens Zrt. Smart Infrastructure divíziójának vezetője válaszol.

A cél az, hogy a Siemens 2030-ra szeretne oda eljutni, hogy csak újrahasznosított termékekből állítsa elő a saját termékeit, és ennek megfelelően elindult a termékeknek egy újra tervezése is: ma már a termékek 26 százalékánál ez kivitelezhető is.

A divízióvezető szerint látszik az, hogy az energiaárak elszabadulása, a digitalizáció, az ipar 4.0, ezek a fejlemények mind előirányoznak egy olyan jellegű technológia váltást, amely nemcsak a klímaváltozás megelőzése szempontjából fontos, de gazdaságilag is megalapozott, azzal együtt, hogy vannak olyan területek, amelyek önmagában nem térülnek meg, ezért szükséges mellérendelni a különböző állami, uniós támogatásokat is.

Gergen Péter, a Bosch Budapesti Fejlesztési Központ elektromobilitás fejlesztés igazgatója elmondta, hogy a Bosch több mint egy évtizede kidolgozta az eljárását, hogyan tudja csökkenteni a kibocsátását, de amellett, hogy a co2-re koncentrálnak, nagyon fontos az, hogy zöld energiát használnak a telephelyeken, amit igyekeznek lokális forrásokból beszerezni.

Gergen Péter, a Bosch Budapesti Fejlesztési Központ elektromobilitás fejlesztés igazgatója.

"Vannak olyan alapanyagok, amiket nem tudtunk máshonnan beszerezni, csak a Föld másik feléről, elég csak a chipekre gondolni, ezért már korábban elkezdtünk dolgozni a saját gyártáson, ma már van saját chipgyártó kapacitásunk Németországban, amivel nagy részét le tudjuk fedni az igényeinknek" - tette hozzá.

Tóth Bálint, a NEFAB Packaging Hungary Kft. kereskedelmi igazgatója szerint a csomagolás egy szükséges rossz, de annak hatékonyságával, a logisztikai folyamatok racionalizálásával, illetve a melléktermékek visszaforgatásával, elhasznált anyagok visszagyűjtésével, visszavásárlásával a körforgásos gazdasági modellnek itt is van létjogosultsága.

"Meg kellett keresni azokat a forrásokat, azokat a megoldásokat, hogy minél magasabb szintű újrahasznosított hányadot tartalmazzanak a csomagoló-anyagaink" - mondta és hozzátette, hogy a műanyagfelhasználás nem szűnik meg, de átalakul, alternatív, rostalapú megoldások jönnek, illetve ahol ez nem kivitelezhető, ott biztosítják az anyagok visszagyűjtését.

Tóth Bálint, a NEFAB Packaging Hungary Kft. kereskedelmi igazgatója.

Éliás Péter, az Audi Hungaria Zrt. Környezetmenedzsment vezetője arról beszélt, hogy az Audinál egy Mission Zero nevű környezetvédelmi programot hoztak létre, aminek az első lépése az volt, hogy vállalták, hogy 2025-ig karbonsemlegesen gyártják a termékeiket, amit már 2020-ben elértek a brüsszeli telephely után másodikként. Második lépés a zöldenergia felé fordulás volt, a hőenergia 70 százalékát már geotermikus forrásból biztosítják, ezzel Magyarország legnagyobb geotermikus energiafelhasználói, miközben Európa legnagyobb tetőre telepített napelemparkjával is büszkélkedhetnek.

Éliás szerint három részre lehet bontani az intézkedéseket, amelyek a körforgásos gazdaságot segítik elő.

Az első részébe tartoznak azok, melyek egyből megtakarítást hoznak, például a fémhulladék értékesítése, ezeket már valószínűleg mindenhol meglépték. Második kategória a költségsemleges intézkedések, amelyekbe be kell fektetni, innoválni, folyamatokat átalakítani, amihez már kell elköteleződés, de ez is a legtöbb helyen már elindult. A harmadik kategória, ahol már jelentősen kell invesztálni abba, hogy a felhasznált anyag visszakerüljön a körfogásba, itt már az elköteleződés magas fokára van szükség, illetve gazdasági korlátai is lehetnek egy adott cég részéről.

Éliás Péter, az Audi Hungaria Zrt. Környezetmenedzsment vezetője.

Ugyanakkor jól mutatja a potenciált az alumínium-felhasználás megreformálás a cégnél, amely kezdetben a harmadik kategóriába tartozott, nettó befizetéses volt, azonban a körülmények úgy alakultak, hogy már gazdaságilag is fenntarthatóvá vált. Az autóiparban ugyanis csak primér alumínium felhasználás lehetséges, az újrahasznosításnál pedig gyakran egy downcycling következik be, vagyis romlik a minőség, így sörösdoboznak még jó, de autóipari felhasználásra már nem. Az Audinál azonban kiépítették a rendszerét annak, hogy csak a saját, primér felhasználású anyagaikat gyűjtik vissza, és juttatják vissza az öntödéhez, így a hulladék keveredését kivédve újrahasznosítható downcycling nélkül. A növekvő alapanyagárak miatt pedig ez most gazdaságilag is megtérülővé vált a vállalat számára.