Enyhít az orosz jegybank: az állampolgárok újra felvehetnek valutát a bankoktól

Az orosz jegybank bejelentette, hogy április 18-tól újra lehetővé teszi a bankoknak, hogy valutát adjanak el az ügyfeleiknek. A központi bank emellett további kamatcsökkentést is ígér.

A jegybank ezzel lazít azokon a szabályokon, amelyeket a háború kitörése után hozott nyugati szankciókra válaszul lépett meg. A jegybank célja a szabályozással a devizakiáramlás megakadályozása volt, és ehhez egy sor másik szabályt is megalkotott (például a lakosság számára korlátozott volt a határon kivihető valuta összege).

A jegybank ezen felül azt is lehetővé teszi, hogy a banki ügyfelek ezentúl nemcsak rubelt, hanem eurót és dollárt is felvegyenek a bankoktól. A felvehető valuta összegét ugyanakkor szeptember 9-ig 10 ezer dollárban maximálták.

A jegybank emellett monetáris politikai jellegű döntést is ismertetett pénteken: elmondták, hogy nyitottak a további kamatcsökkentésre, a jelenleg 17%-os irányadó kamat így tovább csökkenhet. A lépésre minden bizonnyal a várható gazdasági visszaesés miatt van szükség, az infláció önmagában ugyanis szigorítást kívánna (a háború első napjaiban a jegybank szigorított is).

Az elemzők szerint az orosz gazdaság idén 10-15%-kal eshet, és a következő években sem várható számottevő növekedés. Az infláció év végére meghaladhatja a 20%-ot a korábbi becslések szerint, de a friss tényadat azt mutatja, hogy az áremelkedés mértéke már most is erősen közelít ehhez a szinthez, év végére így ennél lényegesen magasabb is lehet.

