Máris megjött a kormány ígérete: nem lesz megszorítás és lakossági adóemelés

Nem lesz a lakosságot sújtó adóemelés - jelentette ki a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott pénteken. Nyitrai Zsolt fontosnak tartotta felidézni azt is, hogy a kormány már korábban is a multinacionális vállalatok extraprofitja felé fordult, amikor szükségesnek látta. Ez az üzenet nem sok jót ígér a különadót cipelő ágazatok számára.

Nyitrai Zsolt Világgazdaság podcastjában azt mondta: a globális helyzet Magyarországot is érinti: a magyar gazdaságot is több mint 2 éve "gyötri" a koronavírus-járvány, az energiaárak berobbanása, továbbá az orosz-ukrán háború. Mindezek miatt "költségvetési fegyelemre" lesz szükség, de leszögezte: "az embereket érintő megszorítás egészen biztosan nem lesz".

Fontos a pénzügyi stabilitás, a költségvetési hiány lefaragása, mert enélkül nehezen lehetne gazdasági növekedés, és egyértelműen ez a cél - jegyezte meg.

Úgy értékelt, a vasárnapi országgyűlési választás eredménye is annak köszönhető, hogy amikor nehéz helyzetben volt az ország az Orbán Viktor vezette kormány nem a lakosság kiadásait növelte, hanem azok irányába fordult, akik "extraprofitot" halmoztak fel, mint a multinacionális vállalatok. Ezt nevezték "igazságos közteherviselésnek".

Nyitrai Zsolt mondatai megint arra utalnak, hogy a kormány készül valamire a költségvetésben, ami nem is meglepő a pénteken megjelent deficitadatok fényében. A miniszterelnöki megbízott kijelentései pedig ezúttal is azokat a forgatókönyveket erősítik meg, miszerint a kormány elsősorban a különadók emelésével teremtene magának több adóbevételt a költségvetés rendbetétele érdekében.



Árstopok

Az Orbán Viktor vezette kormány mindent megtesz, hogy megvédje az embereket a többletkiadásoktól. Ezért is vezették be a kamatstopot, valamint az alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstopot és az üzemanyagárstopot.

Mindegyiknek van egy határideje - emelte ki, de hozzátette: törekszenek rá, hogy ezeket meghosszabbítsák.

Az üzemenyagár tekintetében is azt mondta, folynak a tárgyalások arról, hogy az miként lehetne a jövőben is fenntartható. A globális szinten növekvő infláció miatt is több olyan döntést hoztak, hogy azt "kevésbé érzékelhetővé" tegyék az emberek számára. Ezek mellett számos olyan döntés született még, mint például a 13. havi nyugdíj visszaadása, a hathavi fegyverpénz és a családi adóvisszatérítés, amelyek összesen többmillió embernek jelentettek segítséget.

Kiemelte továbbá: az európai uniós helyreállítási alap forrásaiért a kormány küzdeni fog.

A miniszterelnöki megbízott kérdésre válaszolva azt mondta: április végén május legelején lehet az újonnan megválasztott országgyűlés alakuló ülése.

