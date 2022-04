Megindult a lázas kutatás az új szénforrásokért, durva verseny kezd kialakulni

Két uniós forrás szerint az uniós tilalom augusztus közepétől lép hatályba, egy hónappal később, mint eredetileg tervezték, miután Németország nyomására késleltették az intézkedést.

A dél-afrikai székhelyű Exxaro Resources a Reutersnek elmondta, hogy már számos megkeresést kapott olyan európai országoktól, amelyek szállítási szerződéseket szeretnének kötni. A cég közölte, hogy megfelelő minőségű szénnel rendelkezik az európai piac számára, de a jelenlegi termelést már lefoglalták, és Dél-Afrika problémás vasúti hálózata miatt a bányászok nem tudnak többet exportálni a megnövekedett kereslet kielégítésére.

A dél-afrikai széntermelők képesek több szenet termelni, de jelentős munkát kell végezni a logisztika javítása érdekében, hogy növelni lehessen az exportra szánt mennyiséget

- közölte az Exxaro.

Az állami tulajdonú Transnet vasúttársaságnál az exportra szánt nyersanyag szállítási kapacitását a kábellopások és a vandalizmus korlátozza.

Közben a német Uniper energiaipari vállalat közölte, hogy lépéseket tett annak biztosítására, hogy széntüzelésű erőművei Európában műszakilag orosz szén nélkül is üzemeltethetők legyenek, és úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg orosz szállítási szerződéseit.

Toby Hassall, a Refinitiv vezető elemzője szerint a legtöbb uniós vevő orosz szénre vonatkozó szerződése legfeljebb egy évre szól.

A Coronado Global Resources, amelynek kohászati szénüzemei Ausztráliában és az Egyesült Államokban vannak, közölte, hogy az elmúlt hetekben szénre vonatkozó megkereséseket kapott Európából. A cég arra számít, hogy képes lesz kielégíteni az új kereslet egy részét, de a mennyiség, a célállomás és az időkeretek bizalmasak. A Coronado arra számít, hogy 2022-ben 18 és 19 millió tonna között fog termelni.

Vannak terveink az ezt meghaladó növekedésre a következő években

- közölte a cég szóvivője.

Emellett az ausztrál termelők, a Whitehaven Coal és a New Hope Corp is arról számoltak be, hogy megkeresték őket a leendő vevők, de elsődleges feladatuk a meglévő vevők kiszolgálása.

Közben Ázsiában legalább két japán és dél-koreai közműszolgáltató leállította az orosz szénimportot. A szankciók kiterjesztése esetén másoknak is követniük kell a példát. Japán, a világ harmadik legnagyobb szénimportőre azt tervezi, hogy fokozatosan csökkenti az orosz szénimportot, miközben alternatív szállítók után néz a Moszkva elleni szankciók miatt - közölte pénteken az ország ipari minisztere. Elismerte azonban, hogy nehéz lesz azonnal alternatív beszállítókat találni.

A japán Kyushu Electric Power március végétől nem vásárol orosz szenet - közölte a vállalat szóvivője. A Kyushu Electric, amely a 2021. március 31-ig tartó évben a termikus szén 7 százalékát vásárolta Oroszországból, más régiókból szerzi be az szükséges készleteket - mondta a szóvivő, anélkül, hogy pontosította volna, honnan.

Ebben a pénzügyi évben nem tervezünk orosz szenet vásárolni

- mondta.

Dél-Koreában az állami közműszolgáltató Korea Electric Power legalább egy egysége februárban megkezdte a szénellátás diverzifikálását Oroszországtól - mondta egy, az ügyet ismerő forrás.

Címlapkép: Getty Images