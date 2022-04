Már járnak az iskolákba a menekült gyerekek Magyarországon, de még sok akadályt kell elhárítani

Bár rengeteg menekült jött Magyarországra az orosz-ukrán háború kitörése óta, többségük tovább megy más országokba, egyelőre csak párezren maradtak. Az eddigi információk szerint 268 óvodás és 1050 az általános iskolába járók száma. A helyzetet nehezíti, hogy nem pár oktatási intézményben csoportosulnak az ukrán gyerekek, hanem közel 600-ban. Hivatalosan két oktatási intézmény van Magyarországon, ahol már a háború kirobbanása előtt is ukránul is tanítottak egyes tantárgyakat.

A magyarországi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat saját honlapján magyarul, angolul, ukránul és oroszul is közzétette a menekültek számára, hogy idehaza milyen feltételek mellett kérhetnek menedékes státuszt, vagy éppen hol találhatnak szállást és milyen segítséget kaphatnak a magyar államtól. A tájékoztatóban röviden megemlítik azt is, hogy a gyermekek oktatásra jogosultak a magyar iskolákban.

Tananyagról vagy tankönyvről nem tudok. Nem láttam még ukrán anyanyelvű tankönyveket. Talán lesz majd egy tankönyv, ami ezt segíti

– mondta el a Portfolio megkeresésére Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszerveztének alelnöke. Ő úgy tudja, hogy több helyen már elkezdődött a menekült gyermekek oktatása. Amelyik gyermek magyar származású és tud magyarul, annak a beilleszkedése sokkal könnyebb, mint annak a társának, aki csak ukránul tud. A szakszervezeti vezető szerint fiatalabb korban könnyebb a nyelvtanulás nyelvi környezetben, ezért várhatóan pár hónap alatt egész jól beszélhetnek majd magyarul.

Jelenleg két magyarországi oktatási intézményről biztosan tudni lehet, hogy elkezdte ukrán menekült gyermekek tanítását. Az egyik az ELTE Bölcsészettudományi Kara, ahol az önkéntes programot március közepén indította el Kristina Kocyba, a Német Kultúra és Irodalom Tanszék lektora. Az egyetem honlapján arról számolt be, hogy

az átmeneti iskolában délutáni oktatást tartanak, hetente három alkalommal.

A foglalkozások során elsősorban magyarul és angolul tanulnak a gyerekek, hogy minél könnyebben beilleszkedjenek a hazai közoktatási rendszerbe. A délutáni alkalmak az egyetem szerint egyelőre jól kiegészítik az ukrajnai távoktatást, és időközben ukrán pedagógusok is csatlakoztak a munkához. Az ELTE szerint bár az ukrán diákokkal 15 önkéntes hallgató és pedagógus foglalkozik, azért a fizetés elsősorban az ukrán pedagógusok számára elengedhetetlen lenne, hogy meg tudjanak kapaszkodni az új környezetben.

A másik ukrajnai menekült gyermekekkel felvállaltan foglalkozó oktatási intézmény a Zugligeti Béke Tanoda. Ez egy önkéntes társadalmi szerveződés nyomán jött létre, ahol a háború elől menekülő kárpátaljai roma gyerekeknek és felnőtteknek lakhatást, ellátást és oktatást biztosítanak. 32 gyermeket tanítanak így. Közben az úgynevezett Civil Közoktatási Platform megpróbál ukrán nyelvű tananyagot fejleszteni a háború miatt Magyarországon rekedt gyerekeknek, az oktatásügyért felelős Emberi Erőforrások Minisztériumához pedig azzal a felhívással fordult, hogy

a kormány erőteljesebben támogassa a magyar oktatási intézményeket az ukrán gyermekek oktatásában.

A kormány pár héttel ezelőtt egy olyan döntést hozott, hogy gyermekenként 130 ezer forinttal támogatja azokat az oktatási intézményeket, amelyek a kötelező tanítási órákon felül heti 5 órás fejlesztést biztosítanak a gyermekeknek. Az összeget kevésnek tartja Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.

Egy anyagilag egyébként sem dúskáló oktatási rendszerbe kerültek most bele az ukrán diákok. Egyelőre önkéntesek próbálnak meg digitális tananyagot fejleszteni a számukra, de ennél több állami segítségre lenne szükség

– magyarázta a szakszervezeti vezető.

„Ukránul beszélő tanár szinte alig van Magyarországon, egy pár kolléga beszél még oroszul, így próbálnak meg kommunikálni a magyarul nem beszélő ukrán diákokkal” – hozott elő egy újabb problémát Nagy Erzsébet.

„Ukrajnában 10 évfolyamos iskolarendszer van. Ez is különbség a magyar 8 osztályos általános iskolai rendszerhez képest. A tanárok ráadásul nincsenek felkészítve arra, hogy a magyart, mint idegen nyelvet, tudják tanítani a csak ukránul beszélő gyerekeknek. A másik gond, hogy a háborús traumák miatt ezeknek a gyermekeknek mentális, pszichológiai segítségre is szükségük lenne, pedig a magyar rendszer sokszor még a saját diákjait sem tudja ilyen ellátásban részesíteni” – világított meg egy másik megoldandó kérdést Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke. Megemlítette azt is, hogy

tavaly Kárpátalján kanyarójárvány volt, ott pedig nem kötelező a védőoltás.

Nincs információ arról, hogy az Ukrajnából érkező gyermekeknek milyen az egészségügyi állapota. Totyik Tamás szerint Magyarországra érkezésük után nem ártana a gyermekek orvosi felülvizsgálata sem, mielőtt közösségbe engedik őket.

Márciusban Ukrajnában egyébként bevezették az online oktatást. Erről egyelőre kevés információjuk van a magyar pedagógusoknak. Annyit tudni, hogy az ukrán Oktatásügyi Minisztérium kidolgozott a Google-lel közösen egy online, egész Ukrajnára vonatkozó tanmenetet, amely egy „átlagos” iskolai tanmeneten alapul. Ezekkel a tananyagokkal biztosítják, hogy a diákok akár önállóan, tanárok nélkül is folytathassák a tanulást. Az mondjuk egyelőre nem világos, hogy ezt napi hány órán keresztül tartják az ukrán gyerekeknek, és hogy milyen internetes platformokra kell ehhez csatlakozniuk. Megoldandó feladat az is, hogy elegendő számítógép legyen az ilyen jellegű, kiegészítő oktatáshoz a menekült gyermekek számára.

Ha a kormány nem segít, akkor karitatív szervezeteknek kellene elgondolkodniuk azon, hogy biztosítsanak ehhez informatikai eszközöket

– fogalmazta meg a lehetséges utat Totyik Tamás.

Címlapkép: Getty Images