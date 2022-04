Hiába az árstop, felrobbant az élelmiszerek ára

Portfolio 2022. április 10. 15:30

Évek óta nem láttunk olyan áremelkedést az élelmiszereknél, mint márciusban, de persze ez nem is meglepő, hiszen az infláció is majdnem tizenöt éves csúcsra ugrott. A kormány az árstopokkal próbálja felvenni a harcot, azonban az érintett hét termék kivételével jelentős volt az áremelkedés. A paradicsom és a rétesliszt ára egy év alatt több mint 40 százalékkal emelkedett, de a kenyér és a csirkecomb is harmadával drágult. Sőt, volt olyan nem szezonális termék, ami egyetlen hónap alatt drágult annyival, mint máskor egy év alatt. És ebben még csak az orosz-ukrán háború első hatásai vannak benne, a tendencia várhatóan folytatódik majd a következő napokban.