Kulcskérdés a járműiparban a munkaerő megtartása, ehhez a béreknek rendben kell lennie

Jelenleg a járműiparban az orosz-ukrán háború nem várt hatásai, például az alapanyaghiány okozza a legnagyobb problémát, amely mellett a munkaerőhiány is aktívan jelen van a szektorban. Utóbbi kihívás alaposan feladja a leckét a humánerőforrás osztályoknak, akik a Járműipar 2022 konferencia egyik panelbeszélgetésen beszéltek a munkaerő megtartásáról, valamint annak lehetőségeiről.

Jelenleg a legnagyobb hangsúly a munkaerő megtartásán van - vetette fel a beszélgetés moderátora Pinczés Balázs, a Magyarországi HR-Network Egyesület elnöke bevezetőjében.

Pinczés Balázs, aki a Hanon Systems HR igazgatója azt is elmondta, hogy a vállalatnak Magyarországon három gyára van, a központjuk pedig Székesfehérváron található, Rétságon van egy alumínium öntödéjük és Pécsett épült egy zöldmezős beruházás két évvel ezelőtt, a pandémiás időszak beköszöntekor. Az országban mintegy kétezer munkavállalója van a cégcsoportnak, amely autóipari klímarendszereket gyárt. Elmondása szerint törekszenek arra, hogy munkaerő-problémája megoldódjon a szektornak, azonban nem hagyhatják figyelmen kívül a kihívásokat sem: a pandémiás időszakot, a beszállítói lánc chip- és alapanyaghiányát, most pedig az orosz-ukrán háború nehezíti az autóipari cégek életét. Különféle módszereket alkalmaznak ezek kezelésére, de az is jól látható, hogy rugalmasan és gyorsan kell döntéseket hozni, újratervezni.

Kalmár Ákos, a Continental Csoport Magyarország országos HR vezetője elmondta, hogy a világ egyik legnagyobb autóipari vállalata a Continental, amely Magyarországon is a vezető szereplők közé sorolható. Az országban 9 telephellyel van jelen, 8000 főt foglalkoztatnak. A válsághelyzet kiszámíthatatlan a foglalkoztató számára is, így mindenképpen érdemes felülvizsgálni a korábbi munkáltatói ígéretek működését, illetve, hogy a foglalkoztató mit tud ígérni a dolgozóknak a válsághelyzet ideje alatt. Egy krízishelyzetben általában kulcsfontosságú szerepe van a pénzügyi fenntarthatósági szempontoknak is, ezek sokszor szembekerülnek a munkaadói versenyképességgel. Ezt a két kérdést minden foglalkoztatónak Kalmár Ákos szerint tudatosan kell kezelnie.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 04. 05. Continental: nem csak a háború sújtja a magyar autóipart

Király Ildikó, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. HR menedzsere/HR business partnere közölte, hogy a japán tulajdonban lévő cég gumiabroncsgyártással foglalkozik, és nagyjából 1350 embert alkalmaznak Tatabányán. Úgy véli, hogy a munkaerő megtartására mindig, így nem csak válság idején kell odafigyelniük, hiszen nagyon erős a munkaerőpiaci verseny. A válság időszakában a munkavállalók sokkal több gondoskodást, törődést igényelnek, ezért erre nagyobb hangsúlyt is kell fektetniük, például többet kell kommunikálni feléjük, kedvesebben, nyugodtabban és türelmesebben bánni velük, különösen a biztonságérzetükre, hogy biztosított a megélhetésükre kell fókuszálni.

Kiss Viola, a KIRCHHOFF Automotive Hungary HR vezetője elmondta, hogy az esztergomi cég acél- és alumínium karosszéria elemek gyártásával foglalkozik, jelenleg mintegy 640 embernek adnak munkát. A HR válság kevéssel már a pandémia előtt elkezdődött, a munkaerőpiac valamivel korábban már küzdött nehézségekkel. Szintén úgy gondolja, hogy folyamatos fókuszban kell lennie a dolgozók megtartásának, ami nem egyszerű, főleg mert egy ilyen bizonytalan helyzetben sokkal kiszolgáltatottabbak, mind a dolgozók, mind a vezetők. Érzik a bizonytalanságot az alapanyag- és az energiaárak emelkedése miatt, okosan kell gazdálkodniuk a költségvetési keretek között, miközben nagy nyomás van a cégen, a HR-n is az emelkedő bérek miatt. Nagyon komplex téma a munkaerő megtartása, a bérnek rendben kell lennie - tette hozzá.

Nagy Mihály, a Dana Hungary Kft. country HR menedzsere ismertette, hogy az amerikai nagyvállalat négy telephellyel van jelen Győr környékén, 1200 embert foglalkoztatnak és 110 ezer milliárd forintos árbevételt könyveltek el tavaly. Náluk is a HR egyik legfontosabb stratégiai témája a munkaerő megtartása, erre koncentrálnak majd a jövőben is. Ebben nincs változás, a megközelítés más, hiszen stabil gazdasági helyzetben a munkáltatónak szerinte mást kell sugároznia megtartás szempontjából, olyankor a fejlesztések, a személyes fejlődés kerülnek előtérbe a megtartási célok helyett. Míg a jelenlegi, mintegy két éve tartó helyzetben sok a bizonytalanság, a megtartás esetében arra kell törekedni, hogy "mit tudunk tenni, hogy a változó világban stabilitást adjunk a munkavállalónak." Véleménye szerint a dolgozónak érezni kell, hogy stabil környezetben tud dolgozni, számítanak rá, biztos a helye - amennyire lehetséges a munkáltatónak ezt kell sugároznia.

Varga-Papp Szilvia, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. KECT/L-HR HR menedzsere elmondta, hogy vállalat a járműipari beszállító, a közúti járműveknek gyártanak fékrendszereket, kutatásfejlesztéssel is foglalkozik Kecskeméten és Budapesten van telephelye. A munkaerő megtartást több megközelítésből érdemes szemlélni. Fontos, hogy megértsék mi zajlik, próbáljanak proaktívan gondolkodni, hiszen a megtartás esetében is fontos tényező, hogy különféle analitikákkal rendelkezzenek.

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos