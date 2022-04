Drágulnak a balatoni szállások, és nem tudni, hol állnak meg az árak

A riport alapján az egyik legnagyobb szálláshirdető portálon 250-300 ezer forintnál kezdődnek a legolcsóbb háromcsillagos szállodák, ha egy négyfős család egy hétre utazna a nyáron Balatonhoz. Háromcsillagos szállodákat all inclusive ellátással, lehet találni 700-800 ezer forintért is. A négycsillagos hotelekben 350 ezertől indulnak az árak, de van szállás másfél millióért is. Ötcsillagos szállodát nem találni egymillió forint alatt júliusban a megadott időpontban.

Idén a fesztiválok miatt több vendégre számítanak, mint tavaly. A szállodák mellett a magánszállásadók is valamivel nagyobb forgalommal számolnak.

Mörk László, a Magánszállásadók Országos Szövetségének elnöke kiemelte a műsorban, hogy

a foglalások alapján 7-8 százalékos drágulás várható.

Úgy látszik, hogy árat eddig csak mérsékelten emelnek, de magasabb árat kérhet az a magánszálláshely, amely az átlagosnál nagyobb fejlesztést hajtott végre tavaly óta. A szövetség elnöke szerint az infláció hatása még nem érződik a szektorban, a termálvárosokban pedig azok a turisták, akik euróval fizetnek, kifejezetten jól járnak. A forint gyengülése miatt nekik még olcsóbb is lehet a nyári magyarországi szállás.

Aki nyaralást tervez, annak érdemes számolnia az éttermezéssel is. Hétfői cikkünkben írtunk arról, hogy az energiaárak drámai elszállása, a nagyot ugró bérigények és az emelkedő alapanyagárak megdobták az éttermi árakat. Már a tavaly év végi költségemelkedéseik miatt az idei első negyedévben 10-15 százalékkal emelték áraikat az éttermek, és nem lenne meglepetés a további 15 százalékos áremelkedés.

Most nyitnak a teraszok és húsvéttól várhatóan beindul a balatoni szezon is, ez munkaerőfronton okozhat majd kihívást a vendéglátók tulajdonosainak.

