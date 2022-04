Koronavírus: megérkeztek a szerdai magyar adatok

Az elmúlt 24 órában 2740 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, a betegséggel összefüggésben 26 fő hunyt el. A járvány összességében alacsony szinten stagnáló képet mutat, az oltakozási hajlandóság igen gyenge szintre süllyedt.

A friss napi fertőzéses esetszám (2740) valamivel kevesebb, mint egy héttel ezelőtt (2880), de a hétnapos mozgóátlag által kijelölt trend összességében több hete azt mutatja, hogy koronavírus egyenletesen terjed az országban.

Hasonló képet mutat a súlyos esetek számának alakulása is. A kórházban ápoltak száma mára kissé csökkent (-83 fő), ahogyan a lélegeztetőgépen lévők száma is (-4), de itt is stagnálásáról, nagyon enyhe ereszkedésről beszélhetünk.

Jó hír, hogy az elhunytak száma csökken. Az elmúlt egy hétben átlagosan naponta 27 áldozatot követelt a járvány, ilyen alacsony számot utoljára tavaly októberben láthattunk.

A korábbi járványhullámokkal összevetve is az a kép alakul ki, hogy az ötödik hullám lecsengő, stagnáló szakaszában a járványhelyzet súlyossága már jóval kisebb, mint a korábbi hullámokban, a legtöbb mutató az utóbbi két év historikus mélypontja közelében tartózkodik. Ugyanakkor érdekes, hogy a vírus nem tűnt el teljesen a járvány lecsengésével, hanem jól kimutathatóan jelen van (pedig az omikron variánssal valószínűleg az aluldetektálás mértéke is emelkedett). Abban lehet bízni, hogy a tavaszi jó idő beköszöntével a járvány visszaszorulása felgyorsulhat.

A népességarányos megyei fertőzéses adatok továbbra is a fővárosi járványhelyzetet mutatják a legerősebbnek, de összességében a hivatalos esetszámok mindenhol alacsonyak.

A beadott védőoltások száma mára olyan alacsony szintre csökkent, hogy összesen 1200 adagot vettek fel az elmúlt 24 órában. Ezzel biztosan jóval gyorsabb ütemben tompul a társadalom védettsége, mint a amilyen tempóban az új oltások védettséget adnak, ám ez igazi problémát várhatóan csak ősszel okozhat, amennyiben erősebb formában visszatér a járvány.

