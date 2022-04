Christine Lagarde: Majd akkor döntünk a kamatokról, ha itt lesz az ideje

Lagarde szerint az infláció továbbra is erőteljes maradhat, amelyet az energiaárak emelkedése generál. Ezen felül viszont a gazdaság széles körébe gyűrűzik be az infláció, a termékek széles kategóriája drágul. A jegybank ezen felül figyeli a béremelkedéseket is, ahol egyelőre nem látszik nagy emelkedés. Középtávon a kereslet csökkenése egyben az inflációs nyomást is csökkenti - mondta Lagarde. A kereslet csökkenése a háború okozta reálgazdasági lassulás miatt következik be - mondta.