Megszólalt a virológus: Magyarországon is megugorhat a koronavírus-fertőzöttek száma

Kínában felívelőben a koronavírus-esetszámok, az omikron-variáns gyors terjedés miatt hatalmas városok kerülnek karantén alá. Duda Ernő virológus a Népszavának azzal magyarázta a Kínában kialakult helyzetet, hogy a kutatások szerint az omikronnal szemben két oltás szinte semmilyen védettséget nem ad. A szakember szerint nálunk is jelentősen nőhet a fertőzöttek száma, ám a száraz tavasz segíthet visszafogni az esetszámok emelkedését.

Kínában hiába jó az átoltottság, majdem mindenki csak két dózissal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a kínai lakosság gyakorlatilag védtelen az omikron ellen - fejtette ki Duda Ernő a Népszavának.

Kínával szemben Európa nagy részében, így Magyarországon is, az a helyzet, hogy a lakosság jelentős része felvette a harmadik vagy esetleg a negyedik oltását is. Ami azt jelenti, hogy ezek az emberek, ha meg is fertőződnek, enyhébb lefolyású a betegségük.

Arra a kérdésre, hogy a kínai helyzethez hasonlóan nálunk is megnőhet-e jelentősen a fertőzöttek száma, Duda Ernő azt felelte: könnyen lehet, miután több európai országban is emelkedik a betegek száma. Az viszont, hogy Magyarországon kivételesen száraz tavasz volt az idén, segíthet abban, hogy kevesebb legyen a vírus fertőzés – fogalmazott a szakember.

