Már így is horroráron lehet édességhez jutni, és még nincs vége a drágulásnak

Teljesen kifosztották mostanra a boltok húsvéti szezonális készleteit - mondta Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke, aki az áremelkedés ellenére is stabil húsvéti keresletet vetített elő egy, a múlt héten tartott sajtótájékoztatóan. Elsősorban az alapanyagárak emelkedése áll az édesipari termékek drágulásának hátterében, amelyet nem könnyű továbbhárítani a kiskereskedők felé sem, így nem kizárt, hogy a fogyasztók üres polcokkal, készlethiányokkal találkozhatnak az üzletekben.

Magyarországon az édességforgalom évente mintegy 230 milliárd forintot tesz ki, a teljes fogyasztásba beletartoznak egyebek mellett a csokoládék, cukorkák, kekszek, a müzlik és snackek is. A karácsonyi forgalom 7-8 milliárd forintra tehető,

a húsvét 900 tonnával 5 milliárd forintot képvisel, elsősorban csokinyuszit és tojást keresnek a vásárlók.

Idén a húsvéti termékek kereslete az Édességgyártók Szövetségének elnöke szerint stabilnak volt mondható, mindezt alátámasztotta saját rátekintése is a készletekre, miszerint alig tudott bármiféle szezonális édességet vásárolni. Az orosz-ukrán háború rányomja a bélyegét az édességek gyártására is: nagyon nehéz anyagokat beszerezni, például olajat.

Sánta Sándor szerint félelmetes időszak következik, mivel a háború hatására az alapanyag árak eszméletlen mértékben, 50-150 százalékkal nőnek, az édességeknél már most 10 százalékot meghaladó emelkedés tapasztalható.

Az ipar által használt kukoricából készült glükóz szirup tavaly 100-120 forintba került, napjainkban 240 forintba kerül literje. 2021-ben a cukor tonnánként 500 euró alatt volt, ma már 650-700 euró közelében van, és további emelkedést jeleznek előre. A kakaópor ára pedig több mint a duplájára emelkedett, tavaly 600-800 forintba került a kakaópor, ma kilogrammonként már 1700-1800 forint. A csomagolóanyagok esetében 60-70 százalékos az áremelkedés most tavalyhoz képest és a növényi zsiradékok is többszörösére drágultak, sőt már készlethiányokkal is szembe kell nézni - bontotta elemeire az áremelkedést a szövetség elnöke.

A polcokon eddig még az árak valamelyest stabilak voltak, azonban mostantól lehet számítani áremelkedésre az édességek esetében is, a drágulás pedig visszaveti majd a keresletet - tette hozzá, megjegyezve, hogy ha a háború folytatódik, akkor a további áremelkedés sem zárható ki. A drágulást korábban nem igazán lehetett keresztül vinni a kiskereskedelmi láncokon, Sánta Sándor most azt látja, hogy egyes láncok esetében ez most is így van, ezért nekik a gyártók nem is szállítanak, a fogyasztók pedig üres, készlethiányos polcokkal találkoznak. Akadtak azonban olyan kereskedők is, akik elfogadták az áremeléseket - ismertette.

ráadásul A háború gátat szab a fejlesztéseknek, az ágazat versenyképességének is, a szektor finanszírozási oldalról nehéz helyzetben van, hiszen a gyártócégek kissé présbe szorulnak.

Az áremelések alulról a beszállítók részéről keresztülmennek, ott nincsenek kérdőjelek a tárgyalás során, csak megemelkedett árakon szállítják az alapanyagot. A gyártók ezeket kénytelenek elfogadni és beépíteni a költségvetésükbe, ugyanakkor a gyártók azonnal nem tudjá továbbhárítani az áremelést vagy csak idővel és nehezen, ezért a megemelkedett költséget jelenleg az édesipari cégnek kell finanszíroznia, amit valahonnan el kell vennie, például a beruházások elől, hiszen azok nem a napi megélhetését szolgálják. Mindez a hazai kkv-szektort sújtja majd a legjobban, a finanszírozás, tőkehiány még mindig ott a legjellemzőbb.

A hazai édesipari cégek az orosz és ukrán piacra jellemzően nem számítanak. Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy öt évvel ezelőtt a Bonbonetti a volt ukrán államfő Petro Porosenko tulajdonában lévő édesipari céghez, a Roshenhez került, amely leépítette a hazai gyártását és főleg importált termékeket. A piaci információk szerint a Roshen ellátása jelenleg akadozik.

Megjegyezte azt is, hogy unió többi országához képest a magyarok viszonylag kevés édességet fogyasztanak, az utolsó helyeken áll az ország, az átlagnak csak a fele fogy nálunk.

Ennek hátterében az állhat, hogy az édesség nálunk valamelyest luxusterméknek számít, és nem mindenki engedheti meg magának.

Címlapkép forrása: Magyar Édességgyártók Szövetsége