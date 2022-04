Így lett Európa rekordere a magyar áremelkedés

Az Európai Unióban Magyarországon és Lengyelországban volt a legmagasabb az infláció tavaly a KSH friss jelentése alapján. Az Eurostat és hazai adatok alapján készült elemzés szerint hazánkban a termékek és szolgáltatások széles köre drágult, a tartós fogyasztási cikkek áremelkedési üteme az 1990-es éveket idézi. Nagyot drágultak az új és a használt autók, a faanyagok, a lakásfelújító és -karbantartó cikkek is. Idén még magasabb lesz a pénzromlás, a legfrissebb előrejelzések szerint itthon eléri a 9%-ot is éves átlagban, ám lesznek olyan uniós országok, ahol ennél is gyorsabban nőnek az árak.

A harmonizált fogyasztóiár-index alakulását vizsgálva az Európai Unió tagállamaiban a 2020-as 0,7%-os növekedést követően 2021-ben átlagosan 2,9%-kal nőttek az árak az előző évhez viszonyítva az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) adatai alapján. Az unión belül hazánkban és Lengyelországban nőttek az árak a legnagyobb mértékben - írja a KSH inflációs elemzése -, mindkét országban meghaladta az 5%-ot.

Legutoljára az EU-ban 2011-ben volt ennél magasabb áremelkedés. Több keleti tagállam esetében jelentős mértékű áremelkedés történt: Litvániában (4,6%), Észtországban (4,5%) és Romániában (4,1%). Ezzel szemben a dél-európai térséget – kivéve Spanyolországot (3%) – alapvetően alacsonyabb inflációs ráták jellemezték: Görögországban, Máltán és Portugáliában is 1% alatti volt az árnövekedés üteme.

Az élelmiszerek ára átlagosan 1,6%-kal növekedett az Európai Unióban. Az emelkedés az év második részére volt jellemző, az uniós átlag a júliusi 1,6-ről decemberig 4,3%-ra emelkedett. Magyarországon az átlagosnál nagyobb mértékben, 3,4%-kal nőttek az élelmiszerárak.

Hazánk mellett csak Litvániában és Németországban (3,1%), illetve Lengyelországban (3%) haladta meg vagy érte el a 3%-ot az áremelkedés üteme

- írta a KSH. A vendéglátás és szálláshely-szolgáltatások ára az unióban átlagosan 2, míg Magyarországon 5,5%-kal nőtt. A tavalyi év folyamán, hazánkhoz hasonlóan, Európa-szerte megfigyelhető volt a termékcsoport inflációs rátájának emelkedő trendje. Azaz a járvány enyhülésével párhuzamosan felfutó kereslet és a vendéglátó szektor elmaradt bevételeinek pótlására való törekvés árakra gyakorolt hatása nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is megfigyelhető volt.

Évtizedes inflációs csúcs

Ami a hazai folyamatokat illeti, a fogyasztói árak 2021-ben átlagosan 5,1%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva, ezzel az éves átlagos infláció 1,8 százalékponttal volt magasabb, mint 2020-ban. Az inflációt – egy kisebb nyári, átmeneti csökkenéstől eltekintve – folyamatos emelkedés jellemezte a tavalyi év folyamán: a mutató mértéke a januári 2,7-ről novemberig 7,4%-ra nőtt, és erről a szintről decemberben sem csökkent.

Ilyen magas infláció utoljára 2007 decemberében volt Magyarországon.

A korábbi éveknél élénkebb árdinamika a termékek és a szolgáltatások széles körében volt jellemző. Az árak minden főcsoport esetében emelkedtek, erre legutóbb 2009-ben volt példa. Kiemelkedő volt azonban az üzemanyagok (23%) és a dohánytermékek (17,5%) drágulása, amelyek nemcsak az érdemi áremelkedések miatt, hanem aránylag nagy súlyukból adódóan is jelentős mértékben hozzájárultak a korábbi éveknél magasabb 2021-es inflációs rátához.

Bár az élelmiszerek (4,1%) és a tartós fogyasztási cikkek (4,5%) áremelkedési üteme elmaradt a teljes fogyasztói kosár átlagos inflációjától, ennek ellenére az előbbi esetében több termékkör (étolaj, margarin, liszt) ára 10%-ot meghaladó ütemben nőtt. A KSH kiemeli:

a tartós fogyasztási cikkeknél hasonló mértékű áremelkedést egy év alatt utoljára az 1990-es években mértünk

A szolgáltatások ára 2021-ben is a 2020-as mértékben, 2,9%-kal drágult. A ruházati cikkeket (0,2%) és a háztartási energiát (0,5%) mérsékelt árváltozás jellemezte, az utóbbi csoportban legnagyobb súlyt kitevő rezsidíjak (áram, gáz, távfűtés) 2021-ben sem változtak.

Többe kerül az élelmiszer

A fogyasztói kosárban 27% súllyal szereplő élelmiszerek 2021-ben átlagosan 4,1%-kal növekedtek az előző évhez képest. Ez alacsonyabb, mint a teljes fogyasztói kosárra vonatkozó 5,1%-os érték, ami azonban elsősorban a bázishatás következménye: a járvány megjelenése okozta 2020-as nagymértékű áremelkedéseket követően 2021-ben az élelmiszerárak egy eleve magas szintről csak mérsékeltebb ütemben nőttek tovább.

Ráadásul az éves átlag értéke nem ad teljes képet az éven belül lezajló folyamatokról sem: a havi frekvenciájú adatokat tekintve az élelmiszerek előző év azonos időszakához viszonyított változása a mérsékeltnek számító 2–4%-os mértékről az év utolsó 3 hónapjában meredeken, decemberre 8%-ig emelkedett.

Az alapvető élelmiszerek körében jelentős áremelkedések következtek be, amelyek az év vége felé haladva felfelé húzták a belőlük készülő feldolgozott élelmiszerek árát is. Nemzetközi téren a hazainál még nagyobb áremelkedések történtek az elmúlt évben: világszinten 28,4 százalékkal nőttek az élelmiszerárak 2021-ben az előző évhez viszonyítva.

Megugró búzaár

A búza termelői ára a 2021. januári 68 ezerről indulva decemberre meghaladta a 100 ezer forintot tonnánként.

További árfelhajtó tényező, hogy a jó minőségű magyar gabona külföldön is könnyen értékesíthető, és a kedvezőtlen időjárás miatt a nagy búzatermelő országok (pl. Oroszország, Egyesült Államok, Kanada) visszafogták exportjukat. A nemzetközi tőzsdei árak is hasonló képet mutatnak, a búza ára a chicagói és a párizsi árutőzsdén is többéves csúcson volt novemberben (315 dollár/tonna, ill. 311 euró/tonna). Így a malmok egyre drágábban jutottak búzához, továbbá számolniuk kellett az emelkedő üzemanyag- és energiaárakkal is. Az inputköltségek emelkedése végigfutott az egész ellátási láncon, és végső soron a fogyasztói árakban is megjelent.

Az alapvető élelmiszerek közül az étolaj ára is markánsan, 25,9%-kal nőtt 2021-ben. Az előbb fokozatos, majd meredek áremelkedés még 2020. márciusban kezdődött.

A korábban stabilan 480–490 forint körül mozgó literenkénti átlagár 2021. decemberre 735 forintra növekedett, azaz két éven belül másfélszeresére.

A folyamat hátterében egyrészt Kína sertéspestis által megtizedelt állatállománya újratelepítésének takarmányigénye áll, ami felfelé húzta az étolaj két alapanyagának, a napraforgónak és a repcének az árát is. Ennek hatására a globális tőzsdei árak emelkedtek, és ez a hazai élelmiszerárakra is hatást gyakorolt. Ezt az áremelkedést a kormányzati árstop-intézkedés fogta meg idén, amely tavaly októberi szintre süllyesztette az átolaj árát.

A 90-es évek óta nem volt ilyen

A hazai üzemanyagárak, hasonlóan az olajárakhoz az év nagy részében – egy áprilisi átmeneti megtorpanást és a decemberi csökkenést leszámítva – folyamatosan nőttek

A lényegében megállás nélküli áremelkedés révén az üzemanyagok fogyasztói ára hónapról hónapra újabb történelmi csúcsot ért el. A kormány a folyamatokra válaszul 480 forintban maximalizálta a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti árát.

A magasabb árakon beszerezhető nyersanyagok, valamint a megemelkedett szállítási díjak együttesen akkora költségemelkedést okoztak, hogy a termékeket importáló vállalatok még a kiélezett piaci verseny mellett is kénytelenek voltak azok egy részét a fogyasztói árakban érvényesíteni - írja a KSH elemzése.

Ennek következtében a tartós fogyasztási cikkek hazai inflációja az 1990-es évek óta nem tapasztalt szintre emelkedett 2021-ben.

Az elmúlt két évtizedben jellemzően stagnáló vagy enyhén csökkenő árak helyett a fogyasztói kosár mintegy 9%-át kitevő termékfőcsoport ára átlagosan 4,5%-kal drágult. A korábbi éveknél nagyobb árdinamika szinte minden terméktípusra jellemző volt, sőt a televíziók esetében a technológiai haladás miatt a 2016 és 2020 közötti időszakot jellemző, átlagosan mintegy 6%-kal csökkenő árak helyett 1,8%-os áremelkedés történt. A több mint kétszeresére dráguló faanyag következtében tavaly a bútorok ára is 3-4-szer gyorsabban nőtt a korábban megszokottnál: a szobabútoroké 8,8, a konyhai és egyéb bútoroké 8,2%-kal, szemben a 2,9, illetve 2%-os 2016 és 2020 közötti átlaggal.

Többe kerül a használt autó

A tartós cikkeken belül legnagyobb súlyt képviselő új személygépjárművekért is jelentősen, 9,2%-kal többet kellett fizetni.

Tekintve, hogy az autóipar az egyik leginkább globalizált iparág, és ezért a legkiterjedtebb termelési lánccal rendelkezik, a kialakult fennakadások jelentősen érintették a szektort. Az új autók piacán 2021-ben számottevő mértékű áruhiány alakult ki, amelynek következtében jelentősen, több hónappal megnőttek a rendelési és a várakozási idők. Az új autók hosszabb várólistáinak hatása az év második felére a használt autók piacára is átgyűrűzött: a termékcsoport 12 havi árváltozása a 2021. januári 3,4%-os árcsökkenésről több mint 10 százalékponttal, 7,2%-ig emelkedett az év végére.

A világszinten kialakuló alapanyaghiány hatásai nem csak a tartós cikkeken keresztül jelentek meg a hazai inflációban.

A globális folyamatok erőteljesen éreztették hatásukat az egyes építőanyagokat magába foglaló lakásfelújító és -karbantartó cikkek csoportjában is

- írja a KSH. Átlagosan 10%-kal kerültek többe ezek a termékek, mint 2020-ban. Többek között a gipsz 14,1, a műanyag ablak 11,6, a cement 10,7%-kal drágult egy év alatt. Az Egyesült Államok Európába is átnyúló fafelvásárlási tevékenysége és a járvány idején leálló fűrésztelepek miatt dráguló faáru és faalapanyagok eredményeképpen 2021-ben a fenyődeszkáért 35,8, a faszerkezetű ablakért 20,6%-kal fizettünk többet, mint az azt megelőző évben.

Visszafogott szolgáltatás infláció

Bár a szolgáltatások összességében mérsékeltebben drágultak (2,9%) a teljes fogyasztói kosár áremelkedéséhez képest, ennek ellenére több, elsősorban nagyobb élőmunka-igényű szolgáltatáscsoportban aránylag magas, akár 10%-ot is meghaladó árdinamika volt tapasztalható 2021-ben. Bár több esetben olyan szolgáltatások – mint a lakás- vagy a járműjavítás – drágultak nagyobb mértékben, amelyeknél a szolgáltatás keretében felhasznált alapanyagok ára is nőtt a globális értékláncok megbomlása miatt, az áremelkedés elsősorban nem az anyagköltségek, hanem a munkaerőköltségek változásához köthető.

A több szolgáltatói szektort is érintő munkaerő-, illetve szakemberhiány következtében erős bérverseny alakult ki, ami a bérek már több éve tartó dinamikus emelkedését eredményezte.

Ez a jellemzően kevésbé automatizálható, élőmunka-igényes szolgáltatások esetében olyan költségnövekedést eredményezett, ami szinte kizárólag az árak emelésével gazdálkodható ki. Ugyanakkor a 2021-ben mért áremelkedés nem új folyamat, az érintett szolgáltatások többségének esetében az aránylag magasabb, 5–10% közötti vagy akár azt meghaladó éves árdinamika már több éve megfigyelhető. Ezek közül 2021-ben leginkább a lakásjavítási és -karbantartási szolgáltatások ára emelkedett (11,7%), de számottevő mértékben drágult a háztartási berendezés javíttatása (8,6%) és a járműjavítás (8%) díja is.

Dráguló vendéglátás

A vendéglátó szektor a Covid19-járvány és az elrendelt korlátozások, bezárások miatt nagyon nehéz két évet tudhat maga mögött, ami a fogyasztói kosár kapcsolódó termék- és szolgáltatáscsoportjainak (éttermi étkezés, munkahelyi előfizetéses étkezés, büféáruk) áralakulásában is markánsan megmutatkozott. A járvány előtti években jellemző évi 6-7% körüli áremelést nem tudták tartani, hiszen 2020. novembertől 2021. áprilisig a járvány második és harmadik hulláma miatt az éttermeket hosszabb időre be kellett zárni, vagy kizárólag házhozszállításra átállni.

Az ezzel párhuzamosan visszaeső kereslet következtében ebben az időszakban nem vagy csak korlátozottan volt lehetőség az árak emelésére, így tavaly egészen márciusig a korábbi években tapasztaltnál kisebb mértékű átárazások jellemezték a három termékcsoportot. A vendéglátóhelyek újranyitásakor azonban a hirtelen megugrott kereslet lehetőséget adott az elmaradt bevételek pótlására és az időközben megemelkedett költségek fedezésére. Ebből adódóan áprilistól egészen nyár végéig a megszokottnál jóval, akár 3–4-szer magasabb havi árváltozás is előfordult ezekben a termékcsoportokban.

Az újranyitáshoz kapcsolódó átárazások kifutása után azonban újabb események késztették további áremelésekre a vendéglátóhelyeket.

Az év második felétől kezdődően fokozatosan többszörösére emelkedő piaci áram- és földgázár, a növekvő alapanyagárak, valamint a szakács, illetve felszolgálóhiányból eredő magasabb bérigények egyaránt a költségek és így az árak növekedésének irányába hatottak. Ennek következtében mindhárom termékcsoport 12 havi áremelkedése 2021 végére megközelítette, illetve elérte a 10%-ot.

Mi várható idén?

Idén januárban 7,9%-kal nőttek a fogyasztói árak Magyarországon, márciusra pedig már 8,5%-os volt az infláció. Ezzel 2007 nyara óta nem látott áremelkedést regisztrált a statisztikai hivatal. Az infláció szerkezetéből az derül ki, hogy két erős lefelé ható tényező, az üzemanyagok árstopja és a dohánytermékek jövedéki adóemelésének kifutása mellett szinte minden téren fokozódik az árnyomás. Vagyis ez a két tényező jelentősen visszahúzza a rátát, ezek és az élelmiszerek árstopja nélkül jó eséllyel már most 10 százalék felett lenne az infláció.

LÉNYEGES, HOGY AZ ÉLELMISZEREK ESETÉBEN A FEBRUÁR ÓA ÉRVÉNYBEN LÉVŐ ÁRSTOP ELLENÉRE ERŐSÖDÖTT JELENTŐSEN AZ INFLÁCIÓ, A FEBRUÁRI 11,3%-RÓL 13%-ra emelkedett.

Ha éves összevetésben nézzük, akkor a teljes indexben sorakoznak a bőven átlag feletti drágulások, most 20%-os lélektani határnál húztuk meg a határt, összesen 27 ilyen terméket találtunk.

A következő hónapok inflációs pályája szempontjából kulcskérdés lesz a szabályozott árak fenntartása. Az élelmiszerek esetében április végén, míg az üzemanyag esetében május közepén jár le az intézkedés, az infláció szempontjából főleg utóbbi érdekes, hiszen az üzemanyagok sokkal nagyobb súlyt képviselnek a kosárban.

A múlt héten nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy szeretnék fenntartani az árstopokat, ennek érdekében felvették a kapcsolatot a piaci szereplőkkel. Vagyis most

JÓ ESÉLY VAN ARRA, HOGY RÉSZBEN VAGY TELJESEN MEGHOSSZABBÍTJÁK AZ INTÉZKEDÉSEKET, ÉS LEGFELJEBB FOKOZATOSAN VEZETIK KI AZOKAT.

Ez pedig a következő időszak inflációs pályájára is hatással lehet, elemzők szerint így 10% körül tetőzhet az áremelkedési ütem valamikor a nyáron, amíg az üzemanyagok 480 forintos sapkája fennmarad, addig van arra esély, hogy elkerüljük a kétszámjegyű inflációt. A legfrissebb előrejelzések szerint a gazdaságkutatók és a banki elemzők azt várják, hogy 10% közelébe is emelkedhet az infláció a következő hónapokban, éves átlagban pedig 9% körül alakulhat a pénzromlás. Ezzel már vélhetően nem Magyarország lesz az EU rekordere, hiszen idén több olyan ország is van, ahol - többek között az energiaárak növekedése miatt - már gyorsabban nőnek az árak, mint nálunk.

