Most vegyél bútort, amíg még nem késő - Brutális drágulás jöhet

Az orosz-ukrán háború következtében a fa, mint alapanyag drágulása miatt jelentős áremelkedés jöhet a bútorok piacán.

Korábban nem láttunk még ilyet, olyan tempóban emelkednek az anyagok árai - fogalmazott a Brit Bútorgyártók Szövetségének ügyvezetője, Sean Holt, aki szerint mindez nyomást gyakorol a brit gyártásra és a terheket meg kell osztani a kiskereskedők és a fogyasztókkal közösen - számol be a The Guardian.

A magasabb bútorköltségek már most beszivárogtak a megélhetési költségekbe. Az Egyesült Királyságban az infláció 7%-os szintre ért, ami a legmagasabb három évtizede, a bútorárak pedig eközben 17%-kal emelkedtek. Az ukrajnai invázió pedig csak fokozza az árnyomást, mivel a brit gyártók eddig Oroszországból szereztek be fát.

Az energiaárak emelkedése pedig csak fokozza a bajt, ezért a gyártók biztosra veszik, hogy a vásárlók hamarosan jelentős áremelkedésekkel találkozhatnak a boltokban.

A portál kitér arra is, hogy tavaly az IKEA, az Egyesült Királyság legnagyobb lakberendezési kiskereskedőlánca azt közölte, hogy a Covid-19 által okozott ellátási láncban bekövetkezett problémák miatt jelentős költségnövekedést szenved el, aminek egy részét muszáj továbbhárítania.

Ian Oscroft, a nottinghamshire-i Whitemeadow bútorgyártó cég kereskedelmi igazgatója azt emelte ki a lap beszámolójában, hogy már a Covid is súlyos kihívásokat eredményezett a működésükben, de a helyzetet csak tovább élezte az orosz-ukrán háború. A fa alapvető nyersanyag számunkra, és ennek egy tonnányi része a kelet-európai erdőkből származik, különösen a nyír és a bükk - részletezte. Mindezek után nem lesz nehéz elképzelni azt, hogy a fa mint alapanyag nehezebb beszerzése miatt drágul annak ára, ez tovább gyűrűzhet más országokba is, és ha a bútorgyártó vállalatok szélesebb körben költségemelkedést tapasztalnak, akkor máshol is drágább lesz megvenni a bútort, mert egy részét a kereskedelem át fogja hárítani a vásárlókra.

