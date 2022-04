Nincs vége az eszeveszett drágulásnak - Rakétaként lőnek ki az árak a háború miatt

Portfolio 2022. április 17. 13:15

Nem kíméli a drágulás a húsvéti asztal termékeit sem: tavalyhoz képest nőtt a bárány termelői ára, már közel 1500 forint kilogrammonként a csirkemell feldolgozói ára. Emelkedett a tojás ára is, ugyanakkor állítólag a drágulás várhatóan nem veti vissza a keresletet. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az orosz-ukrán háború miatt elszállt a gabona- és az olajnövények ára. Április elejére sem látszott csillapodni a zöldségek és gyümölcsök termelői árának növekedése, az Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján drágábban kínálták a Budapesti Nagybani Piacon a belföldi termesztésű paprikát, kígyóuborkát is és a gyökérzöldségeket is.