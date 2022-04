Az éves magyar GDP is kevés lenne Ukrajna újjáépítéséhez a háború után

Lassan két hónapja zajlik az orosz-ukrán háború és egyelőre nem is látszik a megoldás, ami majd elvezethet a békéhez. Az viszont már most látszik, hogy hatalmas összeg kell majd Ukrajna újjáépítésére, hiszen az ipari és közlekedési infrastruktúra komoly károkat szenvedett el, naponta látni képeket szinte teljesen lebombázott városokról. Az első becslések szerint százmilliárd dolláros nagyságrendűek a károk, vagyis Magyarország egyéves nemzeti összterméke is kevés lenne az újjáépítéshez.

Még tart a háború, de a károk már látszanak

Folyamatosan érkeznek a képek Ukrajna lebombázott városairól, gyárairól, repülőtereiről, ez pedig az emberéletben mért veszteség mellett komoly gazdasági károkat is okoz az országnak. Egyelőre nem látszik a rombolás vége, hiszen ehhez le kellene zárni a háborút, de az első becslések már most megszülettek az újjáépítés lehetséges költségeiről.

A Centre for Economic Policy Research (CEPR) szakértői a korábbi háborúk tapasztalatai és az eddig látott károk alapján most

220-540 milliárd dollárra teszi az ukrán újjáépítés költségeit – írja az Economist.

A fenti összeg felső határa több mint négyszeres az ország háború előtti éves GDP-jének, de még a 200 milliárd euró is négyszerese a teljes Európai Unió éves külső segélyprogramjainak. A magyar éves nemzeti össztermék 155 milliárd dollár körül van, vagyis ez még a legoptimistább esetben sem lenne elegendő, ha pedig a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, akkor a háromszorosára is szükség lehet.

A Kiyiv School of Economics becslései szerint eddig a lakóházakban közel 30 milliárd dolláros kár keletkezett, de majdnem ekkora az utakban tapasztalható veszteség is. A repterek, kikötők és vasútvonalak újjáépítése közel 10 milliárd dollárba kerülhet. Ezekre jönnek még a lebombázott kórházak, iskolák, katonai létesítmények és az egyéb károk.

Persze minél tovább tart a háború, annál magasabb lehet majd a végső számla, ehhez pedig csak hozzájárulhat az ukrán gazdaság meredek visszaesése. Egyelőre csak becslések vannak arról, mennyivel zsugorodhat idén az ukrán GDP, nemrég a Világbank azt jósolta, hogy akár felére is zuhanhat a gazdaság. Az egyik jó módszer a gazdasági aktivitás mérésére a villamosenergia-fogyasztás, ez nagyjából harmadával esett vissza a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Az ukrán jegybank felmérése szerint a cégek 30 százaléka teljesen leállította termelését az országban, további 45 százalékuk pedig csökkentett kapacitással működik.

Itt lenne a lehetőség fontos reformokra

Az ukrán gazdaság problémája persze kettős, hiszen önmagában az újjáépítés nem lenne elegendő, fontos strukturális reformokat is végre kellene hajtani azzal párhuzamosan. A háború előtt Ukrajna komoly kritikákat kapott a korrupció és a nem megfelelő gazdasági működés miatt, ezt is lehetne most orvosolni a háború után. Így pedig a fenti összeget is sokkal hatékonyabban lehetne elkölteni.

A reformok azért is nélkülözhetetlenek, mert ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a helyreállításra szolgáló források is a korrupció áldozatai lesznek. Ukrajna mintegy 1500 állami tulajdonú vállalata például veszteséges vagy minimális profitot termel. Persze a fájdalmas reformokhoz erős politikai támogatottság is kellene, hogy az ország újjáépítése sikertörténet legyen.

Egyelőre amíg tart a háború, addig az ukrán kormány csak a legszükségesebb intézkedésekkel tud foglalkozni, próbálja életben tartani az ország gazdaságát. A Nyugattól kapott 7 milliárd dolláros segély egyelőre arra elég, hogy a költségvetés fizetni tudja a kötelezettségeit – írja az Economist. A napokban a Financial Timesnak adott interjúban az ukrán pénzügyminiszter azt mondta, hogy csak márciusban 2,7 milliárd dollár lehetett a költségvetés hiánya, áprilisban és májusban pedig ez 5-7 milliárd dollárra hízhat.

Egyébként már az ukrán állam is felállított egy újjáépítése alapot, viszont a jelentős államadósság és a gazdasági károk miatt a forrásoknak jórészt külföldről kellene érkezni. Többen, köztük az ukrán jegybank elnöke is felvetette korábban, hogy befagyasztott orosz vagyonokat fel kellene használni az ország talpra állításához. Ha ezt nem sikerül megvalósítani, akkor a nyugati államokra, a nemzetközi szervezetekre és a magánbefektetőkre vár majd az újjáépítés finanszírozása.

Címlapkép: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images