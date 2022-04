Ellenzi az orosz gázembargót az E.ON vezérigazgatója

Az orosz földgázzal szembeni embargó ellen emelt szót a német E.ON energetikai konszern vezérigazgatója, Leonhard Birnbaum a Handelsblatt keddi számában megjelent interjúban.

Nemcsak Németországot sújtaná súlyosan ez a lépés, hanem Európának is hatalmas problémát jelentene

- mondta Birnbaum. Az E.ON vezérigazgatója helytelennek tartja azt a megközelítést, hogy csak Németország szempontjából vizsgálják a gázembargó lehetséges hatásait.

Számos tanulmány, amely a földgázbojkott lehetséges következményeivel foglalkozik, csak Németországra összpontosít - emeli ki a Handelsblattban megjelent interjú. "Szlovákia teljes mértékben az orosz gáztól függ, és olyan országok, mint Csehország vagy Ausztria, ma már földgázszükséglete nagy részét Oroszországból fedezi" - fogalmaz az E.ON vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a kérdést ezért nem lenne szabad csakis nemzeti szinten vizsgálni.

Elvégre európai földgázhiányról van szó, és ezért lenne szükség európai szinten összehangolt vészhelyzeti tervekre is

Sok más uniós ország földgázszükségletének fedezésében is jelentős arányt képvisel az orosz import - fogalmazott Birnbaum. "Ha azt gondoljuk, hogy úgy tudjuk biztosítani a német ellátást, hogy nem gondoskodunk együtt a többi államról is, az szétszakítja az EU-t. Nem szabad ezt nemzeti ügyként kezelnünk" - figyelmeztetett.

Birnbaum emellett a gázár nagymértékű emelkedésének a veszélyére is felhívta a figyelmet. Egyrészt már a vezetékes gázról a cseppfolyós földgázra (LNG) történő átállás is megemeli a gázárakat, ráadásul még a szénalapú villamosenergia is drágul a széndioxid-felár miatt. Már most is jóval magasabbak az árak, amelyet az E.ON kénytelen áthárítani az ügyfeleire - mondta.

Birnbaum támogatását fejezte ki a német kormánynak az embargó elutasítása mellett, "helyesnek és felelősségteljesnek" nevezve azt. Szerinte Németország három éven belül függetlenedhet az orosz energiától:

Ha gyorsabbak leszünk, az jó, de biztosan nem három hónapról van szó

- fogalmazott.

Címlapkép: MTI