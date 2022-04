Elárulta a két legfőbb kormányzati feladatot Orbán Viktor politikai igazgatója

A miniszterelnök politikai igazgatója az ország előtt álló két főbb feladat mellett arról is beszélt, hogy a Portfolio által is megírt legalább 1000 milliárd forintos idei költségvetési kiigazítás kapcsán miben gondolkodik a kormány. Orbán Balázs megjegyezte, hogy megszorítások nem lesznek és bár sok a bizonytalanság a háború miatt is, de „nincs olyan (előrejelzés – a szerk.), ami azt mondaná, hogy Magyarországon recesszióra kellene számítani”, így tehát növekedés várható és ez megteremti az intézkedések fedezetét úgy, hogy közben egyszerre biztosítható a költségvetési egyensúly is.

Jelezte, hogy a Pénzügyminisztérium már aktívan dolgozik a terveken, de

olyan nem lesz, hogy az intézkedések terheit a lakossággal és a kisvállalkozásokkal fizettetik meg.

Jelezte, hogy a miniszterelnök választások utáni sajtótájékoztatója iránymutatással szolgált arra, hogy mi várható (ott a különadók lehetőségére is utalt Orbán Viktor), illetve sok múlik a költségvetési intézkedések terén azon, hogy elhúzódik-e a háború, továbbá azon, hogy az energetikai szankciók kiterjesztésének ellen tud-e állni a kormány.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e önből miniszter a mostani ciklusban, úgy reagált Orbán Balázs:

Ezt a miniszterelnök úr dönti el, de én nem tervezem.

