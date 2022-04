Durva húzás: kimentek a teremből a világ pénzügyi vezetői, amikor az orosz miniszter elkezdett beszélni

A komoly üzenetértékű, az elszigetelést célzó lépés persze nem lehet teljes meglepetés azután, hogy a nyugati hatalmak közül néhányan megpróbálták kizáratni a G20-ból az elmúlt hetekben Oroszországot, és részben emiatt Sziluanov nem is ment el személyesen Washingtonba, hanem csak technikai személyzetet küldött az IMG és a Világbank tavaszi közgyűlése keretében megrendezett G20 összejövetelre.

A lap információi szerint amikor Sziluanov elkezdett beszélni a találkozón, kiment a teremből Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter, Jerome Powell Fed-elnök, Christine Lagarde EKB-elnök, Paolo Gentiloni uniós gazdaságpolitikai biztos, Crystia Freeland kanadai, illetve Szerhij Marchenko ukrán pénzügyminiszter. Freeland egyébként egy Twitter-fotón be is mutatta a kivonult csoportot az IMF washingtoni központi épületében. A fotón látszik, hogy a kivonulók között volt még Andrew Bailey brit, Joachim Nagel német, Tiff Macklem kanadai jegybankelnök is, illetve Sigrid Kaag holland pénzügyminiszter.

A Politico reggeli hírösszefoglalója megjegyzi, hogy az ülésteremben maradtak Sziluanov beszéde alatt az olasz, a spanyol és a német tisztségviselők.

Yellen egyébként kiadott egy közleményt is, amelyben a lehető leghatározottabban elítélte az orosz háborús agressziót. Freeland pedig a lap információi szerint az ülésteremben odament az orosz tisztviselőkhöz és amellett, hogy kijelentette: bűnrészesek a háborús bűncselekményekben, azt kérte tőlük, hogy vegyék rá Vlagyimir Putyin orosz elnököt a háború leállítására, ha pedig ez nem megy, akkor mondjanak le.

