Gulyás Gergely: Nagyon hamar lehet megállapodás az uniós pénzekről

Gulyás szerint a gazdasági folyamatok miatt több országban is igazítani kell a költségvetést. Elmondása szerint tartani szeretnék azt, hogy tavasszal elfogadják a jövő évi költségvetést is, és ha ez most megtörténik, akkor a módosítást is behozzuk - mondta.

Gulyás szerint nem szűnik meg a jóindulat az EU felé, a kormány kompromisszumkész a Bizottsággal. "Minden olyan felvetést megnyugtató módon megválaszoltunk, ha van politikai szándék, nagyon hamar lesz megegyezés" - mondta. Emiatt egyetlen projektet sem mondunk le. A miniszter szerint ha nem lesz megállapodás, annak kizárólag politikai oka lehet.

Arra felhívta a figyelmet, hogy a megállapodások óta jelentős drágulások mentek végbe, márpedig a terveknek bele kell férnie a keretbe. Emiatt egy-két elem kikerülhet a helyreállítási tervből.