Gulyás Gergely: nem lesz önálló egészségügyi tárca

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kizárta, hogy önálló egészségügyi minisztériumot hozzon létre az új kormány.

Tegnap jelent meg a hír, amely szerint önálló egészségügyi minisztérium létrehozását szorgalmazza a Magyar Orvosi Kamara.

Ugyanakkor Gulyás Gergely szerint az önálló egészségügyi minisztérium a baloldal kampányának volt része.

Biztosnak tűnik, hogy nem lesz önálló egészségügyi tárca.

Az egészségügy esetleges átalakításával kapcsolatban a csütörtöki Kormányinfón azt is elmondta, hogy az egészségügy átalakítása már elkezdődött, az Orvosi Kamarával együttműködésben, "nemzeti egyetértés" övezte a döntést (ez alatt arra gondolt, hogy még az ellenzék is támogatta az orvosi béremeléseket). Gulyás megköszönte a Kamara együttműködését, szerinte a szervezet együttműködő volt, és a kormány - a megalakulás után - is nyitott lesz minden javaslatra.

