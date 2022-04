Izrael jelentősen enyhít a maszkviselési szabályokon

Izraelben csak néhány helyen marad kötelező a maszkviselés, megszüntetik az eddig általánosan minden zárt nyilvános térben érvényes maszkviselési kötelezettséget – jelentette a Maárív című újság hírportálja.

A koronavírus-fertőzés okozta megbetegedések visszaszorulása nyomán Naftali Bennett miniszterelnök és Nicán Horovic egészségügyi miniszter megállapodott arról, hogy április 23-án 20 órától feloldják az eddig minden zárt nyilvános helyen, a boltokban, iskolákban, bevásárlóközpontokban, közlekedési eszközökön is kötelező maszkviselést. A döntést még jóvá kell hagynia az izraeli parlament, a kneszet egészségügyi bizottságának.

Továbbra is maszkot kell azonban majd viselni néhány különösen fertőzésveszélyes helyen, a kórházakban, az idősotthonokban, a repülőgépeken, és az Izraelbe érkezés után, a negatív PCR teszt megérkezéséig kötelező házi karanténba utazáshoz.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint több mint 50 ezer teszt elvégzésével 4054 új vírushordozót azonosítottak szerdán, 7,78 százalékos pozitivitási aránnyal. Jelenleg 27 883 aktív fertőzöttet tartanak nyilván Izraelben, mellettük 27 293-an vannak házi karanténban, mert fertőzöttel érintkeztek.

A tárca csütörtöki jelentése szerint jelenleg a kórházakban fekvő 584 beteg közül 221-nek súlyos az állapota, 76-an lélegeztetőgép segítségére szorulnak, és 7-en műtüdővel lélegeznek.

A koronavírus-járvány kezdete óta 4 047 693 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok a mintegy 9,4 millió lakosú országban.

Izraelben jelenleg csak 8 település tartozik az erősen fertőzött kategóriába, 87 helység minősül közepesen, 77 pedig enyhén fertőzöttnek, és 108 települést soroltak a járvány által jelenleg alig vagy egyáltalán nem érintett kategóriába.

Tavaly december vége óta 6 705 759 ötévesnél idősebb embert – az ország lakosságának 72,09 százalékát – oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. Három oltást 4 485 101-en kaptak, és 797 745-en adatták be maguknak a negyedik – azaz a második emlékeztető – oltást is.

Az egészségügyi minisztérium honlapja szerint 10 658-an haltak meg a koronavírus okozta betegségben a járvány öt hullámában 2020 februárja óta. Az elmúlt hét napban 12-en vesztették életüket, ami 77,4 százalékos csökkenést jelent az előző hét naphoz képest.

