Mi vár Magyarországra az évtizedek óta nem látott kísérlet után?

A rendszerváltás utáni legnagyobb és leghosszabb „akció” érhet véget napokon belül Magyarországon. Ennek következtében nagyot drágulhatnak a hatósági áras termékek. Lehetetlen pontosan megmondani, hogy az árstop végével meddig emelkedik az érintett termékek ára, de a Portfolio számításai szerint a csirkemell kilónkénti ára megközelítheti a 2000 forintot, egy liter UHT tejért pedig vélhetően több mint 320-330 forintot kell majd adni. A legtöbb hatósági áras terméknél a piaci ár májusban legalább 20-25%-kal magasabb lehet, mint most a rögzített. Persze a piaci ár csak akkor áll vissza, ha a kormányzat nem hosszabbítja meg az árstopot.

Az elmúlt három hónapban a piaci árnál olcsóbban vehettünk meg néhány terméket a boltokban. Februártól 7 termék árát a tavaly októberire kellett csökkenteniük a kiskereskedőknek, miután az infláció Magyarországon is elszállt. Az árbefagyasztás miatt ezeken a termékeken egyre nagyobb veszteséget szenvedtek el a cégek, amit persze más termékek árának emelésével kompenzálhattak. A rekordhosszú ideig tartó akció után azonban májustól minden visszaállhat a régi kerékvágásba – persze csak akkor, ha nem hosszabbítja meg a kabinet az árstop időszakát. Az alábbiakban megpróbálunk óvatos becslést adni arra vonatkozóan, mennyivel drágulhatnak az alapvetőnek tekintett élelmiszerek.

A csirkemell az árstop előtti 1700 forintos átlagról 1600-ra csökkent (ez volt a tavaly októberi ár), márciusban azonban már valahol 1900 forint környékén lett volna a piaci ára. A csirke többi része ugyanis 20% körüli mértékben drágult tavaly október és március között.

A termelői és átadási árak emelkedése miatt ugyanis a kiskerláncok és a hentesek csak a csirkemell árát hagyták változatlanul. Miután áprilisban rakétaként lőtt ki a csirkemell beszerzési ára, így könnyen lehet, hogy az árstop után 2000 forint közelében lesz a fogyasztói ár.

Forrás: AKI

Nem kizárt, hogy ennél is magasabb árakat látunk idővel, hiszen a csirkemell hatósági árasításának valamekkora mértékű árleszorító hatása lehetett az elmúlt hónapokban a csirke több részére is (pl. senki sem venne combot, ha olyan drága lenne, mint a mell), az árstop végével viszont minden ilyen hatás eltűnik. Ezt az árleszorító hatást csökkentette, hogy a boltoknak nem kellett többet tartaniuk, mint tavaly: vagyis ha elfogyott az „olcsó mell”, akkor maradt a vásárlóknak a „drága comb”. Persze a vásárlók nem szeretnek üres polcokat látni, ami ellen lépéseket is tesznek a cégek, de az elmúlt hetekben sokakkal megtörténhetett, hogy a csirkemell helyett mást kellett választani.

A fenti folyamatok azt is jelzik, hogy nem valósult meg a kabinet azon várakozása, hogy a helyettesítő termékek ára is „befagyasztódik” a stoppal. Sőt, a hentesek kénytelenek voltak kifejezetten a helyettesítő termékek árát emelni, ha nem akartak nagy veszteséget termelni, míg a multik eloszthatták többszáz, többezer termék között az árstopon kialakult mínuszt.

A sertéscomb sokakat meglepett, hogy bekerült a hatósági áras termékek közé. Ennek a terméknek a fogyasztói ára nem nőtt az árstop előtti egy évben, sőt, még csökkent is. A kormányzat várakozása az volt, hogy a stagnáló ártrend ennél a terméknél tavasszal fog megtörni, és ebben úgy tűnik, igaza volt. A hatósági árak bevezetése óta a sertéscomb fogyasztói ára értelemszerűen stagnált, azonban a karaj drágább lett.

Minden bizonnyal a comb fogyasztói ára is leköveti majd a karajét, illetve a termelői árak növekedését, így a mostani 1400 forintról kikónként 1600 forint közelébe emelkedhet. Ezt követően további áremelkedés előtt állhatnak a sertéshúsok, ha a termelői/értékesítési árak nem kanyarodnak vissza.

Élelmiszer-feldolgozók és termelői szervezetek értékesítési árai. Forrás: AKI

A márciusban 274 forintos átlagáron értékesített 2,8%-os UHT tej ára is nagyot emelkedhet. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az ESL tej és az UHT tej ára csak mérsékelt eltérést mutat, így márciusban valahol 320 forint közelében lett volna az UHT tej piaci ára. Persze könnyen lehet, hogy a befagyasztott árú UHT tej miatt az ESL-t sem emelték annyival, amennyivel a piaci helyzet miatt kellett volna, így megeshet, hogy ennél magasabb árakat látunk majd. Ebben az esetben 340 forint körüli árat sem lehet kizárni. Ha mégsem volt ilyen hatás, akkor is 320-330 forint lehet egy liter UHT tej.

A lisztnél hasonlóan könnyű helyzetben vagyunk, mint a tejnél. A fogyasztói kosár tartalmazza a réteslisztet és a hatósági áras finomlisztet is, ami márciusban 212 forint volt. Tavaly október óta 25%-kal nőtt a rétesliszt ára, így márciusban a finomliszt bolti árának 265 forint körül kellett volna lennie. Miután az elmúlt hónapok folyamatai egyelőre nem törtek meg, így a piaci árak visszaállásával legalább 270 forintba kerülhet egy kiló finomliszt, de ennél magasabb áron sem lepődhetünk meg.

A cukor árának prognosztizálása már nehezebb. A fogyasztói kosárban ugyanis nincs olyan reprezentáns, aminek az ára jól korrelálna a cukoréval, ráadásul az EU-s szabályozás is befolyásoló tényező. Már az árstop előtt 290 forint közelében volt egy kiló cukor ára, amit a hatósági ár 260 forintra szorított le, márciusra azonban már 300 forint körüli (piaci) árakat láttunk volna a polcokon. A korábbi ártrendek folytatásával az árstop után pedig már érdemben 300 forint feletti árcédulák lesznek a polcokon. Meg kell azonban jegyezni, hogy a cukornál lehet talán a legkisebb áremelkedés az ártsop előttihez képest.

Hasonlóan nehéz a napraforgóolaj piaci árának becslése. A termelői árak az étolaj esetében rakétaként lőttek ki, azonban a fogyasztók ebből semmit sem éreztek meg az ártsop miatt. A piac törvényei szerint az áremelkedés egészét nem háríthatják mind a fogyasztókra a hatósági árak megszűnése után, hiszen elméletileg egy bizonyos árszinten (rezervációhoz közel) nagyot csökken a kereslet. Most azonban a kínálat is zuhanhat az orosz-ukrán háború miatt, így a termékeket magasabb áron is el tudják majd adni.

A mostani 720 forint körüli átlagárról még a leginkább óvatos becslés szerint is 950-1000 forintra ugrik majd az étolaj literenkénti ára. Az 1000 forintos „lélektani” határnál pedig könnyen lehet, hogy megszaporodnak a sajátmárkás termékek a magyar fogyasztók árérzékenysége miatt, ami limitálja az árnyomást (a drágább kínálat szűkülésével).

A jelentős áremelkedés az árstopos termékeknél azonban csak akkor következik be, ha visszaáll minden régi kerékvágásba. Ha mégis maradna az árstop április után, akkor a következő hónapokban is ugyanolyan alacsony árakkal találkozhatnak a hatósági áras termékek esetében a fogyasztók, mint most. Ebben az esetben a nagyobb kiskereskedelmi cégek könnyen beépíthetik a többi (nem hatósági áras) termék árába az árstoposokon elszenvedett veszteséget. A kisebb boltok nehezebb helyzetben vannak, mert ők egyébként is drágábbak, mint a multik, ráadásul sokkal kevesebb terméken kell elosztaniuk a terhet; így nem lesz könnyű tovább emelniük, miközben a veszteségük nőne a beszerzési árak további emelkedése miatt. A vásárlók mellett tehát a kisboltosok is megfizetik az árstop árát. Hogy végül ne legyen sokkhatás az árstop eltörlése, elképzelhető egy olyan megoldás is, hogy valamennyivel emelhetik a boltok a termékek árát, de ez még nem a "mostani piaci ár" lesz, hanem pl. a "legutolsó ismert, árstop előtti ár". Így végül nem lenne azonnal 20-30%-os áremelkedés, csak 8-10% körüli. Cserébe a boltosok továbbra is kellemetlen helyzetekkel néznének szembe.

További limitáció

Az árakat a KSH adatbázisa alapján számítottuk, ahol forintban adják meg az egyes termékek és szolgáltatások havi átlagárát. Más, részletes adatbázis nem áll rendelkezésre az áralakulások vizsgálatára. Az adatbázis kapcsán fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a felhasznált adatok az adott hónapokra nyersen kiszámított átlagárakat tartalmazzák, és nem szűrik ki a reprezentánsok megfigyelésében és megfigyelhetőségében bekövetkező változásokat, mint például az összeíróhely-váltásokat vagy a reprezentánsok éves felülvizsgálata során történő megfigyelési módban történő változtatások árra gyakorolt hatását. Ezért – a cikkben leírt bizonytalanságok mellett – ez a tényező is befolyásolhatja, hogy végül milyen áremelkedési ütemet mutat majd ki a hivatal, ha vége lesz az árstop intézkedésnek.

Címlapkép: Getty Images