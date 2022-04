Bemondta az EKB elnöke, amit már mindenki tudott: jó eséllyel idén kamatot emelnek

Nagy esély van arra, hogy az idén kamatot emel majd az Európai Központi Bank (EKB) – mondta pénteken Christine Lagarde, a jegybank elnöke a CNBC-nek.

A piac már egyre erősebben árazta az utóbbi hetekben, hogy az év vége előtt az EKB kormányzótanácsa is megkezdi a kamatok emelését. Gyakorlatilag ezt erősítette most meg Lagarde, aki úgy fogalmazott, hogy „nagy esélyt lát erre”, ha úgy folytatódnak a dolgok, ahogy most előre jelezhető. Az majd a beérkező adatoktól függ, milyen mértékben és hányszor szigorítanak – tette hozzá.

Az eurózóna jegybankjának elnöke kiemelte, hogy az eszközvásárlási programjuk (APP) már a harmadik negyedév elején lezárulhat, utána pedig minden korábban felállított akadály elhárulhat a kamatemelés előtt.

A gazdasági kilátásokkal kapcsolatban a jegybankár hangsúlyozta, hogy egyelőre nem látják reálisnak, hogy az eurózóna gazdasága stagflációba süllyedne, vagyis a magas infláció jelentősen lassuló gazdasággal párosulna.

