Elismerte a kormány: gigantikus pénzbe kerül a rezsicsökkentés, nagy döntés előtt állnak

Ha a jelenlegi magas energiaárak fennmaradnak év végéig, ami valószínű, akkor a rezsicsökkentés fenntartása 1300 milliárd forintba is belekerülhet idén és a kormány most ennek az összegnek az ismeretében mérlegeli a rendszer fenntarthatóságát, ha pedig dönt a kérdésben, akkor annak a finanszírozási oldalát is nyilvánosságra hozza – gyakorlatilag ezt mondta el a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mindez jóval nagyobb összeg, mint amiről eddig nyilvánosan beszélt a kormány és azt is érzékeltette a tárcavezető, hogy emiatt nagy döntés előtt állnak.

Hatalmas összegbe kerülne, meg kell találni a mozgásteret

Az 1300 milliárd forintos összeg onnan ered, hogy a GKI szakértője az RTL Híradó április 7-i adásában ekkorára tette a rezsicsökkentés fenntartásának idei költségeit, ha tartósan magasak maradnak az energiaárak. Emiatt tette fel a csütörtöki Kormányinfón azt a kérdést az RTL riportere (1 óra 13 perctől indult ez a blokk), hogy „Jelenlegi formájában a rezsicsökkentés költségvetési oldalról meddig fenntartható, ugyanis a GKI szerint csak idén 1300 milliárd forintos nagysárendű kormányzati plusz támogatást tesz szükségessé az MVM részére.”

Erre Gulyás Gergely szó szerint így reagált:

Az, hogy pontosan mibe fog kerülni, attól függ, hogy meddig maradnak fent a jelenlegi energiaárak. Ha valaki a jelenlegi árakkal számol év végéig, ami nem biztos, hogy téves, akkor az Ön által említett összeg megfelel a valóságnak.

Majd rögtön így folytatta: „Ebben az esetben a kormánynak ennek ismeretében kell döntenie. Hogy ha fönntartja a rezsicsökkentést a jelenlegi szabályok szerint, akkor ez ennyibe kerül, akkor ezeket a forrásokat elő kell teremteni. Erre is van tervünk.”

Ezzel tehát gyakorlatilag elismerte Gulyás Gergely, hogy a jelenlegi magas árak (lásd alább) fennmaradása mellett tényleg belekerülne akár 1300 milliárd forintba is idén a rezsicsökkentés fenntartása, ha az változatlan formában maradna fent és ennek tudatában mérlegeli a kormány a fenntarthatóságot és a finanszírozási oldalt.

Gulyás a fenntarthatóságot és a finanszírozását firtató kiegészítő kérdésre azt mondta:

Egyelőre a tervekről még nem született döntés, de amint ez megszületik, akkor ennek a finanszírozási háttere is nyilvános lesz.

Arra a további kérdésre, hogy „van ekkora mozgástér az idei költségvetésben”, Gulyás úgy reagált:

Mozgástér mindig van, vagy ha nem, akkor lehet teremteni.

Sok helyen nincs igazi mozgástér

Az állami költségvetésben persze lehet mozgásteret csinálni, de például egy önkormányzati költségvetésben nehezebben és a tegnapi Kormányinfót feldolgozó RTL Híradós riport pont erre mutatott rá Balmazújváros helyzetén keresztül. A riportban Hegedűs Péter polgármester számlák bemutatásával arról panaszkodott, hogy csupán az önkormányzati fenntartású óvodák fűtése majdnem 18 millió forintba került idén az első két hónapban, ami több, mint amennyibe tavaly egész évben került ezek fűtése. A közvilágítás tavaly januárban 1,6 millió forintba került a városban, idén januárban már 4,15 milliós számlát kaptak.

A polgármester szerint

az óvodák fűtésére ősztől már nem lesz fedezetük és a közvilágítás is veszélybe kerülhet.

Emiatt azt jelezte a műsorban, hogy gyorsított eljárásban várják a kormány segítségét, hogy a települési létfontosságú feladatokra forrásokat adjanak.

Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta, hogy ilyen döntés még nem született, de „minden ilyen esetben tárgyalni kell”, majd hozzátette, hogy ilyenkor általában költségek megosztása merül fel, azaz valamennyit a központi költségvetési is segít és valamennyi plusz terhet az adott önkormányzatnak is vállalnia kell (hiszen az is az állam része), de ezeket a részleteket majd a tárgyalásokon kell tisztázni.

Elképesztően nagy összegről van szó

Azt, hogy a rezsicsökkentés változatlan formában fenntartása akár 1300 milliárd forintba is belekerülne, ami családonként 320 ezer forintot tesz ki, először ismerte el a kormány nyilvánosan, az összeg pedig lényegesen nagyobb, mint amekkora összegek az elmúlt hónapokban potenciálisan „repkedtek”. Ennek az az oka, hogy az orosz-ukrán háború már két hónapja tart és potenciálisan el is húzódhat, illetve az a magyar szempontból szintén rendkívül drága európai terv, hogy őszig 80%-ra fel kellene tölteni a gáztárolókat, együtt valóban tartósan magas gáz- és villamosenergia árakat hozhat, mint amire Gulyás is utalt.

A Portfolio már a januári elemzésében is rámutatott, hogy ha például tartósan 80 euró maradna a gáztőzsdei nagykereskedelmi ár megawattóránként, illetve 360-nál ragadna a forint az euróval szemben, akkor 850-900 milliárd forint körüli potenciális vesztesége lehetne az MVM-nek az egyetemes gázpiaci szolgáltatáson. Tartósan 90 eurós gázár mellett pedig már átlépné a kerek 1000 milliárdos határt ez az összeg.

Azóta az ukrán fejlemények miatt a gázár folyamatosan 90-110 euró között hullámzott, ami öt-hatszorosa a rezsicsökkentéssel meghatározott lakossági árnak (!). Ma is 100 eurónál van a piaci ár és a határidős görbe alapján gyakorlatilag az egész évre előretekintve is 100 euró körül ragadhat az ár, ahogy arra Gulyás is célzott.

A tartósan magas gázárak pedig az áramárakat is tartósan nagyon magasan tartják, mert egyelőre nagyon erős a gázár befolyása az áramárra. Emellett azt is tudjuk, hogy gyakorlatilag a piaci gázárat követi le a magyar gázbeszerzés költsége. Közben a forint 360 helyett inkább 370-375 körül járt az elmúlt hetekben és a masszív energiaszámla miatti folyó fizetési mérleg hiány, illetve egyéb tényezők tartósan gyenge forintot is hozhatnak az MNB kamatemelései mellett.

A fenti paraméterekből már érthető, hogy hogyan jöhet ki az akár 1300 milliárd forintos gigantikus összeg a rezsicsökkentés fenntartási terheként, amit a fentiek szerint a kormány is lát.

Az a nagy kérdés tehát, hogy mindezek mellett is változatlan formában fenntartja-e a kormány a rezsicsökkentést, vagy hozzányúl valamely eleméhez. Ne felejtsük el, hogy a rendszer nemcsak az egyetemes gáz és áramárat, hanem a vízszolgáltatás, a távhő és a szemétszállítás díját is rögzíti, igaz a rezsicsökkentés mostani hatalmas terhei döntő részét az teszi ki, hogy a hatóságilag rögzített gázár és a piaci gázár között öt-hatszoros a különbség. Ha hozzányúl valamely eleméhez a kormány, akkor az a további nagy kérdés, hogy ezzel mennyivel csökkenti azt az idei költségvetési kiigazítási kényszert, ami a Portfolio számításai szerint 1000-1500 milliárd forintot tesz ki.

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. április 21-én.