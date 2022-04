Pintér Sándor alá kerül az egészségügy irányítása?

A mostani helyzet szerint az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy az új kormányban az egészségügyi tárca a belügy irányítása alá kerül - írja a Magyar Narancs.

A lap emlékeztet arra, hogy a héten a Népszava saját értesülései alapján arról számolt be, hogy Kásler Miklós nem lesz az új kormányban EMMI miniszter. Akkor a lap arról is írt, hogy Szócska Miklós korábbi egészségügyi államtitkár neve is felmerült.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 04. 20. Kiszivárogtak az új Orbán-kormány első nevei

A Magyar Narancsnak egy forrás azt mondta a hírrel kapcsolatban, hogy "úgy tűnik, kacsa volt".

Az eldőlni látszik, hogy önálló egészségügyi tárca nem lesz, Gulyás Gergely nyilatkozata alapján.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 04. 21. Gulyás Gergely: nem lesz önálló egészségügyi tárca

A portál azt is írja, hogy "most ez utóbbi forgatókönyv a legvalószínűbb, az egészségügyi tárca a jelek szerint a belügy irányítása alá kerülhet". Megjegyzi a cikk továbbá, hogy "továbbra is nagy kérdés, strukturálisan hogyan fog mindez kinézni, ki fogja megalkotni az egészségügyi stratégiát és ki lesz az a személy, akit ilyen konstellációban felkérnek a tárca vezetésére".

Érdemes megemlíteni, hogy a BM-nek már jelenleg is van szerepe az egészségügyben. A szektor kórházait irányító Országos Kórházi Főigazgató volt belügyi vezető, a járvány alatt pedig az operatív vezetést is Pintér Sándor vezényelte. A Népszava a korábbi cikkében azt is felidézte, hogy ő rendelte meg a Boston Consulting Grouptól az egészségügy reformtervét is.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Máger Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, Orbán Viktor miniszterelnök, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Varga Judit igazságügyi miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, Nagy István agrárminiszter, Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter és Varga Mihály pénzügyminiszter (b-j), Orbán Viktor negyedik kormányának tagjai a Karmelita kolostor teraszán 2022. április 20-án. Forrás: MTI/Fischer Zoltán