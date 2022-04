Jön az EU orosz olaj elleni szankciós csomagja, ami állítólag nagyon okos lesz

Jelenleg dolgozunk az Európai Unió hatodik oroszellenes szankciós csomagján, és ennek keretében az olajembargó valamilyen formáját is fontolgatjuk úgy, hogy ez a lehető legnagyobb fájdalmat okozza az oroszoknak, miközben „a lehető legkisebb járulékos kárt okozzuk magunknak”, azaz „okos” szankciókban gondolkodunk – jelezte a The Times -nak Valdis Dombrovskis.

Az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke konkrét részleteket még nem árult el, de a múlt héten már kiszivárgott irányokkal összhangban lévő utalásokat tett, amelyek a magyar szempontokat is figyelembe vehetik. A Reuters által szemlézett cikk szerint a szankciók egyrészt az orosz olaj fokozatos kivezetését irányoznák elő (tehát a múlt heti értesülésekkel és a szénre alkalmazott szankciókkal összhangban egy elnyújtott folyamatról lenne szó a megrázkódtatások minimalizálása érdekében). Másrészt Dombrovskis jelezte: az is az elképzelések között szerepel, hogy az embargó helyett az orosz olajexportra vámot venének ki egy bizonyos árplafonon túl (hogy drágítsák Európa számára az olajfelhasználást és így ösztönözzék magukat a tagállamok a mielőbbi leválásra).

Amint megírtuk: a múlt héten kiszivárgott tervek között a fokozatosság mellett az is szerepelt, hogy a vezetékes olajszállítást (így jön Magyarországra is az orosz olaj a Barátság vezetéken) kivennék a szankciók közül, vagy más szankció lenne rá érvényes, mint a hajón keresztüli szállításra, illetve bizonyos olajfajtákra lenne érvényes a szankció. Ezek mind olyan szempontok, amelyek a magyar kitettség miatti ellenállásra (is) tekintettel lehetnek és amint rámutattunk: lehet, hogy ezért kezdett puhulni a magyar kormány álláspontja. A hétvégén egyébként a balti országok bejelentették, hogy immár egyikük sem vesz orosz olajat és ez így is fog maradni.

Érdemes azért azt is megjegyezni, hogy az okosnak beharangozott szankciók kijátszása relatív könnyű lehet úgy, ahogy a Wall Street Journal szerint már most is megtörténik: például a nyílt tengeren fejtik át az orosz olajat egy más felségjelzésű hajóba, és áttételesen így jut el a célállomásra.

Nagy kérdés az is, hogy hogyan lehet úgy a valóságban érvényesíteni az okos szankciókat, ha India és Kína nem partner az oroszellenes szankciókban, ugyanis így fennáll a veszély, hogy ők megveszik az Európából „kiutált” orosz olajat, majd az így felszabaduló piaci kínálat célba veszi Európát. Így tehát az a fő cél, hogy az oroszok fő exportbevételeit (olaj, gáz) aláássák a szankciók, valójában csak nagyon korlátozottan érné el az egész művelet. Érdekes adalék, hogy éppen ma tárgyal Indiában az Európai Bizottság elnöke:

Közben a Politico diplomata forrásokból újabb információkat közölt a készülő uniós orosz olaj elleni csomagról. Az egyik érdekes információ szerint a javaslat kidolgozásáért felelős Európai Bizottság akár már ma, tehát a francia elnökválasztás lezajlása utáni napon elküldheti a tagállamoknak a szankciós csomag terveit. Így arról a következő napokban már lehetne vitázni és egyik forrásuk szerint elvileg már pénteken döntenének is a csomagról a tagállami nagykövetek.

Különösen érdekes információ az, hogy az egyik diplomata szerint a bizottsági szankciós listára immár az összes orosz bankot rátennék, azaz a Gazprombankot is kizárnák a SWIFT-ből a Sberbank tervezett kizárása mellett, így nagy kérdés, hogy mi lenne azzal az orosz elnöki rendelettel, ami azt írja elő, hogy a Gazprombankon keresztül kell az európai gázvásárlóknak rubelben rendezni az április 1. után leszállított gázt. Ha ezt a bankot is tényleg rátennék a szankciós listára, akkor ezt a megoldási utat kizárnák, így a már megkötött eredeti gázszerződéseknek megfelelően kellene euróban, vagy dollárban direktben fizetni a Gazprom felé. A téma legfrissebb, azóta is pontos értelmezését az alábbi cikkben írtuk meg:

Közben érdekes adalék az elmúlt napokból ehhez a témához, hogy mivel a britek már korábban rátették a saját szankciós listájukra a Gazprombankot (az EU nem!), így nem tudnának fizetni az orosz gázért se a brit cégek, se az európai gázvásárlók brit leánycégei (sok olyan európai gázkereskedő van, amely az uniós ügyfelének egy briteknél bejegyzett cégen keresztül bonyolítja a gázvásárlást). Ezért múlt csütörtökön éjje arról döntött a brit kormány (saját elemzési előrevetítésünkkel összhangban), hogy április 23-ról május 31-ig kinyújtották azt a határidőt, ameddig engedik a briteknél bejegyzett cégek, gázkereskedők számára a tranzakciók végrehajtását a Gazprombankkal. Egyelőre tehát jövő hónap végéig minden érintett szereplő tud ügyleteket kötni ezzel a bankkal, és így az orosz elnöki rendelettel összhangban is tudja rendezni a számláit.

