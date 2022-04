Kijelölte az utat az MNB, de tud még meglepetést okozni?

A múlt havinál eseménytelenebb kamatdöntésre készülhetünk kedden, hiszen a Monetáris Tanács márciusban kijelölte a szigorítás várható pályáját, amiről most nincs oka letérni, illetve most nem érkezik friss előrejelzés sem. Persze így is tudna meglepetést okozni a jegybank, a nagyobb kérdés az, hogy akar-e.

Szinte borítékolható a döntés

Egy hónappal ezelőtt a Monetáris Tanács 100 bázisponttal 4,4%-ra emelte az alapkamatot, majd két nappal később 30 bázisponttal növelte az egyhetes betét irányadó kamatát. Így a két ráta a korábban kommunikált tervnek megfelelően tovább közeledett egymáshoz. A jegybank márciusban azt is elég erősen jelezte, hogy a következő hónapokban hasonló ütemben szigoríthatnak tovább, amennyiben a piaci feltételek nem indokolják, hogy ettől eltérjenek. Így akár már májusban összeérhetne a két kamatszint, amit korábban célként tűztek ki.

Márpedig most elvileg semmi nem indokolja, hogy eltérjenek a pályától, hiszen a forint viszonylag stabil volt az utóbbi egy hónapban, mostanra ledolgozta a jogállamisági eljárás újabb fejleményei kapcsán elszenvedett veszteségét is. Így a Portfolio által megkérdezett elemzők közül hétből öten arra számítanak, hogy 5,4%-ra emelkedik az alapkamat, majd csütörtökön kisebb mértékben, 30 bázisponttal nőhet az irányadó ráta is.

Egyelőre az irányadó kamat pályájának csúcsával kapcsolatos előrejelzések kicsit tovább emelkedtek, a márciusi 7,15%-ról 7,45%-ra emelték a várakozást a szakértők. Az MNB idei döntéseit továbbra is elsősorban az infláció alakulása határozza meg, márciusban 8,5%-ra tovább emelkedett a drágulás üteme, de a növekedés elmaradt az előzetes várakozásoktól.

Az év hátralévő részének inflációs pályáját komoly bizonytalanságok övezik. Arra azonban nem lehet számolni, hogy rövid távon a külső árnyomás érdemben enyhülne és a belső kereslet várható mérséklődése is csak 2023-ban járhat erősebb dezinflációs hatással – emeli ki Trippon Mariann. Nagy kérdés persze az árstopok sorsa, a CIB Bank elemzője szerint, ha ezek az intézkedések tartósan fennmaradnak, az akár egy százalékponttal is csökkentheti az idei évre várt 9,6%-os átlagos inflációt, cserébe 2024-ben lassabb lesz a csökkenés is.

A jegybank most nincs lépéskényszerben a stabilizálódó forint, a vártnál kissé alacsonyabb infláció, valamint az energia, nyersanyag és terményárak háború kitörését utáni felpattanását követő korrekciója és alacsonyabb szinten való stabilizálódása miatt

- emelte ki Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője úgy véli, hogy az alapkamat 100 bázispontos emelésével együtt feljebb kerül a teljes kamatfolyosó is. Szerinte az előretekintő iránymutatás továbbra is a szigorítási ciklus folytatódására utal majd, és biztosan olvashatunk az inflációt övező felfelé mutató kockázatokról is, ahogyan arról is, hogy a régiós és a nagy jegybankok egyaránt a szigorúbb monetáris politika irányába léptek az elmúlt hónapban. Mindezzel a jegybank a további kamatemelési várakozásokat erősíti meg. Ugyanakkor aligha számíthatunk konkrét utalásra arra vonatkozóan, hogy mikor és hol érhet véget a kamatemelési ciklus.

Virovácz szerint a jegybank várhatóan hamarosan jelzést ad azzal kapcsolatban, hogy dolgoznak a júniusban véget érő jelzálogkamat-rögzítésből fakadó probléma megoldásán. Hiszen ne feledjük, amennyiben ezek a jelzáloghitelek átárazódnak, egy rendkívüli mértékben megemelkedő havi adósságteherrel szembesülnek a változó kamatozású hitellel rendelkező adósok. Ha ez rendszerszintű stabilitási kockázatot nem is jelent, de egy nagyon erőteljes negatív fogyasztási sokkot magával hozhat, ami erőteljesen lehúzhatná, extrém esetben recesszió közelébe lökhetné a magyar gazdaságot az év második felében. Ez tehát mindenképpen megoldásért kiált, és várhatóan a jegybank jó előre jelezni kívánja a piaci szereplőknek, hogy a negatív hatások elkerülése érdekében már dolgozik a megoldáson.

A jövőt illetően két tényezőt érdemes kiemelni. Egyrészt a következő hónapok inflációs adataiban egyre inkább megjelenhet a háború hatása, így ennek mértéke nagyban befolyásolja a további kamatpályát. Másrészt az EKB egyelőre nem hajt végre érdemi szigorítást, ami csökkenti a hazai jegybankon lévő nyomást. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a mostani bizonytalan és gyorsan változó helyzetben nehéz hosszabb távú kamatpályát felvázolni – véli Regős Gábor, a Századvég szakembere.

A legkisebb kamatemelést most Török Zoltán várja, a Raiffeisen Bank elemzője szerint 50 bázisponttal szigorít majd a Monetáris Tanács, az irányadó kamat pedig 30 bázisponttal emelkedik csütörtökön, így mindössze 20 bázisponttal szűkül a kettő közti különbség.

Búcsúzhatunk a pozitív reálkamatról szóló álmoktól?

A forint szempontjából lényeges kérdés lehet a reálkamatunk jövőbeli alakulása. Az év elején a jegybank azzal számolt, hogy „jelentősen emelkedik” majd a korábban mínusz 3-4%-os reálkamat 2022-ben. Akkor sokan arra számítottak, hogy az év végére akár pozitív is lehet az érték. A 8,5%-os infláció és a 6,15%-os irányadó kamat különbsége még mindig jelentősen negatív, a vártnál magasabb inflációs pálya miatt most az elemzők sem gondolják, hogy látunk még nulla feletti értéket idén.

Suppan Gergely szerint ha idén nem is, 2023 elején már jó eséllyel magasabb lehet az irányadó kamat az aktuális inflációs rátánál, így csak pár hónapot csúszhat a pozitív reálkamat elérése.

Jelen pillanatban inkább úgy látom, hogy idén nem valószínű, hogy látunk pozitív reálkamatot a magyar gazdaságban. Ennek ellenére régiós összehasonlításban továbbra is hazánkban lesz a legkedvezőbb a reálkamat-környezet, amely támogathatja a forintot

- véli Virovácz Péter.

A forint már kijelölhette idei határait

Az elemzők kivétel nélkül úgy gondolják, hogy az első négy hónapban már láttuk az euró-forint árfolyam idei mélypontját és csúcsát is, vagyis

az év végéig a 355-400-as sávban ingadozhat a jegyzés.

Trippon Mariann is azt emelte ki, hogy a jogállamisági eljárással kapcsolatos félelmek után a magyar deviza mozgása lényegében visszasimult a régiós trendekbe. Ennek köszönhetően az MNB-nek a két kamat-meghatározó ülés között nem kellett hozzányúlnia az egyhetes betéti kamathoz, csütörtökön kerülhet sor az újabb kiigazításra a korában meghirdetett havi ütemnek megfelelően – teszi hozzá.

Ami kicsit most megnyugtató lehet, hogy a forint az elmúlt napokban valamelyest stabilizálódott, de emellett kívánatos lehet a további erősödés is. Az alapvetően eddig is mutatkozó szigorú hangvélteben nem várható változás: a szigorítási ciklus folytatását ígérheti az MNB – véli a keddi döntéssel kapcsolatban Nyeste Orsolya, az Erste Bank szakembere.

Aradi Ernő, az Amundi Alapkezelő kötvény portfóliómenedzsere pedig egy újabb kockázatra hívta fel a figyelmet: szerinte a felfelé mutató inflációs kockázatok mellett a fizetési mérleg romlása növeli a forint sérülékenységét, amit az MNB-nek ellensúlyoznia kell.

Az infláció leszorításához stabilabb, relatíve erősebb devizaárfolyamra lehet szükség, ugyanakkor a magyar gazdaság kitettsége a jelenlegi régiós folyamatoknak jelentős, ami a forint számottevő erősödésének egyelőre gátat szab

– hangsúlyozta Aradi.

