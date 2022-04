Félre a tériszonnyal! - Kipróbáltuk a Ballon-kilátót

Most vasárnaptól bárki felszállhat a Városligetben található hőlégballonra, amely 150 méter magasból elképesztő panorámát nyújt a magyar fővárosra. A bátor érdeklődők megleshetik a Széchenyi Gyógyfürdő sakkozóit, a Hősök tere turistáit vagy a Városligeti-tó csónakázóit. Nem éppen a legolcsóbb élményről van szó, de a látványért egyszer mindenképpen megéri kipróbálni.

Látványos újdonsággal bővül a Városliget, a Liget Budapest Projektnek köszönhetően visszatér a parkba egy több mint 120 évvel ezelőtt is nagy népszerűségnek örvendő légi attrakció, a városligeti ballonozás – jelentette be a hőlégballon sajtóbemutatóján Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója, aki ismertette, hogy a Ballon formája és színvilága Szinyei Merse Pál Léghajó című festményét idézi.

A városligeti Ballon-kilátó egy talajhoz rögzített, hélium gázzal töltött léghajó, amely gyakorlatilag egy szabadtéri liftként működik majd, tehát nem hagyja el le- és felszállóhelyét, a Mimóza dombot.

A ballon mintegy 5 perc alatt éri el a 150 méteres maximális magasságát, ugyanennyi időt tölt el a levegőben, és szintén 5 percnyi idő alatt tér vissza a felszínre.

Ebből a magasságból a látogatók tiszta idő esetén egész Budapestet és környékét megcsodálhatják madártávlatból. A Ballon a fedélzetén a pilóta mellett legfeljebb 30 utast szállíthat, 6 éves kor feletti kicsik és nagyok egyaránt szabadon kipróbálhatják a repülés élményét.

Závodszky Zoltán, a BallonKilátó Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy

a Ballon-kilátóhoz hasonló szerkezetek a világ számos pontján évtizedek óta üzemelnek biztonságosan és balesetmentesen, a helyi vendégek és a turisták legnagyobb megelégedésére.

A rendszer szélsebesség és iránymérővel, környezeti hőmérséklet mérővel, a kupola nyomásjelzővel és töltőgáz hőmérséklet-mérővel is rendelkezik, a hajó csak a megfelelő időjárási körülmények között emelkedik el. A működés elektromos hálózati csatlakozásról biztosított, de önálló áramfejlesztővel is rendelkezik. A telepített légi egység a Magyarországon és Európában érvényben lévő légi biztonsági szabályoknak megfelelő világító és jelző fényekkel ellátott. A városligeti Ballon-kilátó a francia Aero30NG típusú rendszer, amely jelenleg a világon a legelterjedtebb és legbiztonságosabb ballon-kilátó rendszer. Számos népszerű külföldi szórakoztató központ (pl.: Disneyland-Párizs; Safari Park-San Diego; Angkor Vat) is ilyen típusú ballon-kilátó rendszert üzemeltet. A ballon üzemelése semmilyen környezeti terhelést nem jelent, hiszen a feltöltéshez szükséges hélium természetes, semmilyen reakcióba nem lépő ún. nemesgáz, nem mérgező és nem gyúlékony, teljesen biztonságos. Érdekességképpen megemlítette, hogy a kupolába 6000 köbméternyi héliumot töltöttek.

A vendégek többfajta jegytípus közül is választhatnak majd, repülhetnek napközben szikrázó napsütésben de az éjszakai jeggyel a kivilágított fővárost is megcsodálhatják.

A felnőtt jegy 7000 forintba kerül, a gyerek 5 ezerbe, családi jegy 20 ezer forintért váltható majd.

Lesz lehetőség majd az online jegyvásárlásra is, ráadásul az egész hőlégballon bérelhető privát utazásra, lánykérésre, fotózásra vagy közös céges élményre. A ballon erős szél esetén nem száll fel, de így is van az évben mintegy 250 nap, amikor a szolgáltatás működik majd.

A Ballon-kilátó üzemeltetésére a Városliget Zrt. nyílt pályázatot írt ki 2020-ban, melyet a BallonKilátó Zrt. nyert el 10+5 éves időtávra.

Címlapkép forrása: Portfolio/Nagy Gábor