Kiderült: teljes orosz energiaembargót követelnek a német kormánypártok

Egy mai dátumozású, parlamenti vitára készülő anyagban arra szólítják fel a német kormánypártok magát a német kormányt, hogy „amint lehetséges”, teljesen állítsa le az orosz energiahordozók importját, beleértve a nukleáris energiát és egyéb nyersanyagok behozatalát is – tudta meg a Reuters.

Sőt, az anyag azt is szorgalmazza, hogy a német kormány érje el: az összes orosz bankot tiltsák ki a SWIFT nemzetközi üzenetküldő rendszerből, miután leállítják az összes energiahordozó importját Oroszország felől (így a kifizetéseknek sem kell már keresztülhaladnia orosz bankon).

Mindez még nagyobb nyomást helyez a német kormányra a mielőbbi orosz energiahordozó embargó ügyében, miután vezető német kormánypolitikusok már jelezték, hogy idén nyárra felére vágják az orosz olaj importját, év végére megszűntetik és a tervek szerint 2024 nyaráig az orosz gázimportot is nullára viszik. Ha mindezt sikerülne betartani, akkor tehát két év múlva válna le teljesen Németország az orosz energiahordozókról, és utána lenne realitás az összes orosz bankot kitenni a SWIFT-ből, hiszen már nem kellene pénzügyileg rendezni a leszállított energiahordozókat.

Közben ma a Varsóban tartózkodó uniós energiaügyi biztos, Kadri Simson a hírügynökség másik tudósítása szerint azt mondta: „nagyon gyorsan” összejöhet a hatodik uniós szankciós csomag, bár annak tartalmáról nem szól a tudósítás. A gyors sebesség arra utal, hogy csak jelképes, „felvizezett” szankciós körről lenne szó, hiszen a műszaki-technológiai adottságok miatti tiltakozását például Magyarország nem világos, hogy mitől adná fel. Ráadásul Josep Borrell uniós külügyi főképviselő is azt mondta a hétvégén, hogy láthatóan nincs egység a tagállamok között az orosz olajembargó ügyében, így rövid távon úgysem lesz erről megállapodás.

Közben a Politico diplomata forrásokból úgy értesült, hogy még az sem biztos, hogy ezen a héten a Bizottság leteszi az asztalra a hatodik szankciós csomagot, így az leghamarabb csak a jövő héten jönne, mindenesetre a holnapi tagállami nagyköveti ülésen már tisztulhat a menetrend és a csomag potenciális tartalma. A készülő hatodik oroszellenes szankciós csomagról részletesen az alábbi két cikkben írtunk az eddig körvonalazódó információk alapján:

Az, hogy a német kormánypártok szorgalmazzák az orosz nukleáris energia embargóját is, érthető a hagyományos német atomellenes hozzáállás jegyében, amely nyomán idén év végén bezárják a maradék három németországi atomerőművet is. Közben viszont érdekes, hogy a működő atomerőművek mellett is abban gondolkodnak a szlovákok, hogy hátat fordítanak az orosz nukleáris fűtőanyag egyik fő összetevőjének, az urániumnak arra hivatkozva, hogy Kelet-Szlovákiában van két uránbánya is.

Az Euractive arról írt a szlovák gazdasági miniszterre hivatkozva, hogy a saját uránbányászat megoldást jelenthet az oroszoktól való vásárlás kiváltására. Igaz a cikk szerint a két bánya térségében korábban a lakosság nagyon elutasító volt az uránbányászattal kapcsolatban, illetve még ha törvényt is módosítana a kitermelés meggyorsítása érdekében a szlovák kormány, akkor is legalább 3-4 év lenne a tényleges bányászat megindulása, így rövid távon ez az út sem váltaná ki az orosz beszállítást.

Azt egyébként a TVEL nevű, a Roszatomhoz tartozó orosz leányvállalat végzi és ettől a cégtől érkezett a minap is két olyan repülőgép, ami a szlovák VVER-440 típusú atomerőműveknek hozott nukleáris fűtőanyagot (utána pedig Paksnak is hoztak kétszer ilyen szállítmányt áprilisban légi úton az orosz gépeknek elrendelt légtérzár mellett is). Ezekről az alábbi cikkeinkben írtunk:

A TVEL legnagyobb nyugati szállítási alternatívája az amerikai Westinghouse cég lenne, amely 2018-ban szerezte meg az engedélyét az ilyen típusú nukleáris üzemanyag gyártására és tavaly aláírta az első szerződését is ilyen ügyletről, Svédországban pedig van is egy gyára, igaz az elemzők attól tartanak, hogy az nem lenne képes kellő mennyiséget gyártani a nukleáris fűtőanyagból.

Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images