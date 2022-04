Matolcsy György besegítene - már készül az MNB kétéves stabilizációs programja

Kétéves gazdasági stabilizációs programot javasol az MNB, melyet néhány héten belül eljuttat a kormánynak – mondta a keddi kamatdöntés után Matolcsy György. Egyelőre keveset tudni a készülő program részleteiről, azonban talán ennél is fontosabb lesz, mennyire talál ez nyitott fülekre a kormánynál.

Készülnek a jegybank újabb javaslatai

Elromlottak az egyensúlyok Magyarországon, ezeket minél előbb helyre kell állítani – mondta kedden Matolcsy György jegybankelnök az MNB kamatdöntése után. Szerinte három egymással szorosan összefüggő területen van jelenleg probléma a gazdaságban:

A piaci egyensúly elromlásának jele az infláció, melyre a kormány helyesen reagált az árstopokkal. A költségvetési egyensúly is felborult, pedig óriási vívmány volt a 3% alatti deficit korábbi helyreállítása. Elromlott a folyó fizetési mérleg egyensúlya. (Ennek kapcsán érdekesség, hogy az MNB egy hónappal ezelőtti előrejelzése még egyáltalán nem mutatott jelentős folyó mérleg deficitet.)

Mindhárom egyensúlyt helyre kell állítani, ez motiválta az MNB mai döntését is

- mondta Matolcsy.

A helyreállítás részleteiről egyelőre kevés konkrétumot árult el az MNB elnöke, aki kiemelte, hogy

kétéves gazdasági stabilizációs program kidolgozását kezdték meg, ezt fogják eljuttatni a kormánynak néhány héten belül.

Vagyis készül egy javaslatcsomag, melyben a jegybank lefekteti azokat az intézkedéseket, melyekkel szerinte minél hamarabb helyre lehet állítani a fenti egyensúlyokat, elsősorban a költségvetési egyensúlyt. A kétéves programra magyarázat lehet, hogy mind az idei, mind a jövő évi költségvetésben jelentős feszültség látható. Bár a büdzsé gyenge átláthatósága miatt érdemes óvatosan fogalmazni, de nagy vonalakban az idén és jövőre is 1000-1500 milliárd forintos kiigazítás rajzolódik ki a folyamatokból.

Matolcsy sajtótájékoztatóján két helyen utalt arra, mi lehet ebben a stabilizációs programban:

Szerinte le kell tenni egy második adóreform alapjait, melynek zöldnek, digitálisnak és a forgalmi adóra fókuszálónak kell lennie.

Azt javasolja a kormánynak, hogy az üzleti szektorral és a családokkal közösen találják meg azokat a „kreatív, merész és unortodox” lépéseket, melyekkel Magyarország megnyerheti a következő időszakot.

Vagyis ezekből már kiderülhet néhány dolog a készülő csomagról. Egyrészt a jegybank várhatóan a zöld, digitális és fogyasztási típusú adók felé való elmozdulást fogja javasolni. Ez pedig azt jelenti, hogy már a most is Európában rekordmagas 27%-os magyar áfa mellett

még erősebben a fogyasztást terhelő adókra helyeződne a hangsúly.

Azt persze nem tudjuk, hogy ez áfaemelést, vagy egyéb fogyasztásra terhelődő kapcsolt különadókat jelent-e. Érdemes megjegyezni, hogy adóelméleti szempontból a forgalmi adók jól teljesítenek, kicsi a torzító hatásuk, és mivel a hazai adóhatóság az elmúlt években jelentős sikereket ért el az áfa-csalások visszaszorításában, még az igen magas forgalmiadó-terhelés ellenére is hatékonynak nevezhető. Ez persze nem vigasztalja majd az állampolgárokat, akiknek a büdzsé egyensúlyának helyreállítási igénye miatt többletterhet be kell fizetni.

Még homályosabb egyelőre a kreativitás és az unortodoxia visszatérése. Korábban, a 2010-es évek elején elsősorban a különböző szektorokra kivetett adókat minősítették ezzel a jelzővel. Nemrég

Orbán Viktor is egyértelműen utalt arra, hogy akár újabb különadók jöhetnek, illetve a jelenlegieket emelhetik.

Így ez a jegybanki javaslat akár találkozhat is a kormányzati elképzelésekkel, bár egyelőre nem teljesen világos, mit értenek „kreatív, merész és unortodox” lépések alatt.

Matolcsy már rendbe tette volna a költségvetést

A jegybank elnökének mostani javaslatai azért is érdekesek, mert 2021-ben többször volt viszonylag éles csörte Matolcsy György és a kormány között a kívánatos fiskális politikával kapcsolatban. Az MNB elnöke szerint gyorsabban helyre kellett volna állítani a költségvetési egyensúlyt, ezt elég egyértelműen jelezte a kormány felé. Emellett többször illette éles kritikával a kormány gazdaságpolitikáját.

Kronológiai sorrendben ezek voltak a vita fontosabb állomásai:

2020 augusztusában még arról írt Matolcsy, hogy „átmenetileg el lehet engedni a költségvetési hiányt és az államadósságot, de 2022 után kötelező azt helyreállítani”.

Tavaly januárban már arról írt az MNB elnöke, hogy a járványkezelés ugyan sikeres volt, de az állami beruházásokon keresztül történt gazdaságélénkítés inkább kudarcnak nevezhető, ezért „nem tudtunk a kanyarban előzni”.

2021 júniusában még a korábbinál is egyértelműbb figyelmeztetést küldött Matolcsy, amikor egy konferencián egyértelműen azt javasolta, hogy a kormány már 2022-ben állítsa helyre a 3% alatti GDP-arányos költségvetési hiányt. Ugyanezen a konferencián Varga Mihály pénzügyminiszter épp ellenkezőleg érvelt, szerinte „még nincs itt az ideje, hogy a 2008-2013 közti szintre vágjuk vissza a deficitet.

Tavaly júliusban egy újabb cikkében Matolcsy „közepesnek” minősítette a magyar válságkezelést. Ezen belül a hitelezés ösztönzését pozitívnak, a fiskális politikát viszont inkább kudarcnak minősítette.

Matolcsy júliusban ismét jelezte, hogy már 2022-ben 3% környékére kellene leszorítani a hiányt szerinte.

Tavaly augusztusban az MNB elnöke már odáig ment, hogy hat pontban összegezte, mit rontott el a kormány.

Novemberben – immár sokadszor – költségvetési egyensúlyi fordulatot szorgalmazott.

Idén januárban Matolcsy arról írt, hogy az emelkedő kamatkiadások és az MNB várható százmilliárdos nagyságrendű veszteségei miatt 2019-hez képest akár 1000 milliárd forintos lyukat is be kellhet tömni a költségvetésben. (szerk.: ebben nincs benne a rezsicsökkentés esetleges fenntartása, ami szintén hasonló tétel lehet).

De mit szól majd ehhez a kormány?

A fenti kritikákra eddig nem reagált érdemben a kormány. Tavaly év végén ugyan az idei költségvetési hiánycélt 5,9%-ról 4,9%-ra csökkentették, de ez még mindig messze van a Matolcsy által szorgalmazott 3%-tól, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a költségvetési pálya egyelőre még talán az eredeti hiánycéltól is messze húzódik.

Ráadásul a tavaly megjelent konvergencia program alapján még 2023-ban is a GDP 3%-a felett lehet a deficit, a kormányzati tervekben 3,9%-os érték szerepel. Ezt követően 2024-re látják elérhetőnek a 3 százalékos értéket.

Egyelőre azt látjuk, hogy az idei költségvetési hiány is „pengeélen táncol”, hiszen az év első három hónapjában azt egész éves pénzforgalmi deficit több mint 70 százaléka teljesült. Az elemzők többsége szerint már most kiigazításra lenne szükség a 4,9%-os cél eléréshez, csak ennek a kiigazításnak a mértéke kérdéses, de akár a GDP 1,5-2,5 százaléka is lehet.

A feladat adott, meglátjuk, hogy a kormány mennyire működik majd együtt a jegybankkal a fiskális politika konszolidációja során.

