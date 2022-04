Egyre nő a feszültség a gázszállítási ügy miatt

Portfolio 2022. április 27. 15:07

A tegnapi bejelentések alapján a Gazprom leállítja a Jamal-szerződés keretében Lengyelországba és Bulgáriába irányuló orosz gázszállításokat, ez ma be is következett. Bulgária azt állítja, hogy az áprilisi gázszállításokért már teljes egészében fizetett és ezért a Gazpromot szerződésszegéssel vádolja, míg Varsó szerint a lengyelek "boldogulnak" az orosz gáz nélkül is, és máshonnan is be tudják szerezni a szükséges forrást. Megszólalt az üggyel kapcsolatban a brit miniszterelnök-helyettes is, szerinte Oroszország döntése csak még jobban elszigeteli az országot a nemzetközi színtéren. Ursula von der Leyen pedig úgy fogalmazott, hogy a lépéssel Oroszország "zsarolni" akarja Európát, a Kreml azonban ezt visszautasította. Folyamatosan frissülő cikkünkben tudósítunk a helyzet alakulásáról.