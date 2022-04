Már az ajtón kopogtatnak a problémák: Veszélyben a magyarok modern gyógyszerekhez való hozzájutása

Magyarország az egyre borúsabb figyelmeztető jelzések ellenére még nem tette rugalmassá és krízisállóvá a gyógyszerfinanszírozást - hívja fel a figyelmet az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM), amely szerint erre különösen nagy szükség lenne, mivel a piaci és reálgazdasági kötöttségek nem megkerülhetők, így a forint folyamatos árfolyamgyengülése, a koronavírus-járvány, illetve az orosz-ukrán háború okozta helyzet már rövid távon is veszélyeztetheti a magyar betegek biztonságos hozzáférését. Romlik a magyarok új terápiákhoz való hozzáférése, ráadásul veszélyben vannak a klinikai vizsgálatok is. Az egyesület úgy látja, hogy azonnali érdemi intézkedésekre van szükség a gyógyszerpolitikában, ezért három fő pontban foglalta össze az új kormány számára a szektort érintő legégetőbb lépéseket.

Oliver Rozboril, az AIPM elnöke rámutatott, hogy a nemzetközi adottságok, a globális gazdasági környezet és az Ukrajnában dúló háború gyökeresen megváltoztatták a világunkat. A drasztikusan megváltozott körülmények nem folytathatók tovább, mert a jelenlegi kondíciók - magas infláció, gyenge forint és a nemzetközi biztonságpolitikai körülmények - alapjaiban és egymást erősítve ássák alá a modern terápiákhoz való hozzáférés biztonságát.

Mára egyre több terápia vagy gyógyszeripari szereplő esetében jelentkezik valós veszélyként a magyar piacról való kényszerű kiszorulás lehetősége.



Az elnök szerint ha az új kormány szeretné biztosítani, hogy az előttünk álló évek bizonytalanságai ellenére a magyar betegek is fennakadások nélkül férjenek hozzá a modern készítményekhez, akkor nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hozzáférés biztonságára. Azonnali, már tovább nem halogatható beavatkozások szükségesek.

Kulcskérdés az új gyógyszerek befogadási idejének csökkentése

dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója kiemelte, hogy új, korszerű terápiák befogadása Magyarországon rendkívül lassú, bürokratikus és sajnálatosan kiszámíthatatlan folyamat, miközben az ellátás és a hozzáférés gyógyszerellátás biztonságára leselkedő legnagyobb veszélyt pont a kiszámíthatatlanság és a rugalmatlanság jelenti. A lassúság és lemaradás ugyanakkor nem retorikai túlzás:

egy-egy új terápia az Európai Gyógyszerügynökség döntését követően átlagosan 511 napon belül támogatotti formában elérhető szerte Európában, míg a magyar betegek a legutolsó adatok alapján több mint 1400 napot, átlagban közel 4 évet vártak ezen terápiák tényleges befogadására.

Hiába született döntés például 2021 végén 33 terápia befogadásáról, az valójában a 2020 elejéről elhalasztott döntések pótlása volt, így Magyarország tulajdonképpen két év csúszással érte utol a már 2020-ban is elmaradott szintet. Az ennyire merev finanszírozás és döntéshozatal viszont egyre kevésbé képes lépést tartani a megváltozott, kiszámíthatatlan nemzetközi adottságokkal. A döntés kiszámíthatatlanságának és lassúságának egyenes következménye, hogy állandóan 100 feletti készítményre irányuló beadványt tol maga előtt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. De még a teljeskörűen előkészített szakmai javaslatok is szükségtelenül sokáig parkolnak a minisztériumi íróasztalokon. Jelenleg is több mint 70 új terápia áll végső döntés előtt: bár minden szükséges szakmai előterjesztés rendelkezésre áll tavaly október óta, máig sem született meg a végső döntés ezekről.

A piaci és reálgazdasági kötöttségek nem megkerülhetők

Az AIPM igazgatója rávilágította arra is, hogy a jelenlegi gyógyszerártámogatási rendszer képtelen reagálni a reálgazdasági folyamatok változására, ami már-már összeomlással fenyegeti a finanszírozási alapokat, ez pedig közvetlenül is veszélyezteti az ellátás biztonságát. Különösen jelentős befolyással bír a forint folyamatos és jelentős leértékelődése, illetve a magas infláció.

Oliver Rozboril, az AIPM elnöke azt is fejtegette, hogy a gyógyszerek közfinanszírozás alapjául szolgáló ára ugyanis – mint egyfajta hatósági ár – képtelen kezelni az ezekből adódó feszültséget, ami egy relatíve csendes gazdasági környezetben is okozhat kellemetlenségeket, míg egy huzamosabb és folyamatos leértékelődést követően, erős inflációs nyomás mellett már-már katasztrofális következményekkel járhat.

Csak az elmúlt kormányzati ciklusban és csak a gyógyszerek tekintetében több mint 260 milliárd forintnyi extra terhet jelentett az az árfolyam leértékelődése, amit – túl az összességében majd 380 milliárdra rúgó különadókon – a gyógyszeriparnak kellett fedeznie.

Ez azonban nem az egyes cégek jövedelmezőségének a kérdése, hanem konkrét ellátás- és hozzáférésbiztonsági problémát jelez. A gyógyszerek nemzetközi referencia-árképzési sajátosságai okán már eddig is sok nehézséget okozott az alacsony magyarországi árszint (Európában legalacsonyabb áron kell belépni a piacra), de a forint árfolyamának bezuhanásával már konkrétan teljes terápiák hazai piacról való kivonása is fenyeget. Az elmúlt időszakban ideig-óráig Magyarország haszonélvezője lehetett a romló adottságoknak, de ennek végletes kiaknázása veszélybe sodorta az érzékeny nemzetközi gyógyszerpiaci egyensúlyt is, ami beavatkozás nélkül akár a közeli jövőben is az ellátás szűküléséhez vezethet.

Az AIPM árfolyamkorrekciót sürget a magyar gyógyszeriparban, amely 2020 január 1-je óta az árfolyamveszteség miatt 60 milliárd forint veszteséget könyvelt el.

Magyarországon a referenciaárazással az a probléma, hogy nem korrigálja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK).

A sajtóeseményen elhangzottak szerint amikor egy-egy terápia tb-támogatását kérik, akkor azt forintban rögzítve állapítják meg. Ugyanakkor az elmúlt néhány évben 20 százalékkal csökkent a forint árfolyama az euróhoz képest. Más országban évente kétszer átnézik az árakat és ahhoz igazítják. Az AIPM igazgatója szerint mindez miatt lesznek olyan termékek, amiket majd nem lehet helyettesíteni, és ez minden terápiás területet érinthet.

Veszélyben a klinikai vizsgálatok

dr. Holchacker Péter arról is beszélt, hogy Magyarország az európai összevetésben a vizsgálatok számát tekintve egyelőre jól tartotta meghatározó helyét, de ez részben félrevezető képet mutat. A klinikai vizsgálatok ugyanis napjainkban jelentős átalakuláson mennek keresztül, és az egyes új terápiák újszerű és komplex megközelítése már a közeljövőben is újraoszthatja a kialakult pozíciókat. A legmodernebb terápiák ma már egyre speciálisabb infrastrukturális hátteret, a betegpopulációs adatok elérhetőségének szélesítését, standardizált nemzetközi együttműködési platformokat igényelnek – amik jelentős akcelerátorként hatnak az innovációs ökoszisztéma fejlődésére is, míg a „hagyományos” vizsgálatok erre egyre kisebb hatással vannak. Hangsúlyozta, hogy a megcélzott kormányzati intézkedések lassan realizálódnak, eközben régiós versenytársaink komoly lépéseket tesznek a vizsgálati környezet megújításáért, az új, magas hozzáadott értékkel bíró terápiák bevonzásáért, hiszen jól tudják: ezen terápiák jelentik majd a következő évtizedek mindennapjait, így az adott országoknak elsősorban ezekben kell erősödniük.

Az AIPM javaslatai az új kormánynak

dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója ismertette, hogy az egyesület összhangban a kormány korábbi stratégiájával három fő kérdést és több részterületet érintő cselekvési tervet fogalmazott meg és szakmai párbeszédet ajánl a régi-új kormánynak, teljeskörű szakmai támogatásról biztosítva a szükséges lépéseket.

Az AIPM-nek három fő területen sürget beavatkozást:

Az új terápiákhoz való kiszámítható és gyors hozzáférést kell biztosítani a magyar betegek számára. A döntés előtt álló befogadások gyors lezárást követően évenkénti kétszeri döntés szükséges. Az ellátás és a hozzáférés biztonságának feltétel nélküli biztosítása érdekében azonnali érdemi intézkedések szükségesek a magas infláció, az alacsony forint-árfolyam következményeinek kezelése és az iparágat érintő túladóztatás csökkentése tekintetében. Az összetett szakpolitikai kihívások hatékony kezelése érdekében megfelelő felhatalmazással rendelkező kormányzati felelős kinevezése szüksége, aki a töredezett döntéshozatali keretrendszerben támogatja a stratégiai szintű kormányzati intézkedések tényleges érvényre juttatását.

