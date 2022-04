Napenergiát terhelő adók csökkentése enyhíthetné az orosz energiafüggőséget

Major András 2022. április 27. 06:30

Több intézkedést, köztük a Robin Hood-adó fizetése alóli mentességet javasol a privát hosszútávú áramvásárlási szerződéses (Corporate Power Purchase Agreement - CPPA) konstrukcióban létrejövő naperőmű fejlesztések hazai elterjedésének támogatására a Zéró Karbon Központ (ZKK). Közben hatályba lépett az az új uniós szabályozás is, amely alapján Magyarország is kedvezményes, akár 0%-os áfakulcsot is alkalmazhatna például a napelemek beszerzésére és telepítésére is.