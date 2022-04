Üzemanyagár-stop: közeleg a vég a kis benzinkutaknak?

Orbán Viktor miniszterelnök ma jelentette be, hogy a kormány döntése szerint július 1-jéig meghosszabbítják az üzemanyagok árstopját. A bejelentést követően az Indexnek Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke azt is elmondta, hogy a kis benzinkutak már most is padlón és csődközeli helyzetben vannak. Velük párhuzamosan a profitot nézve a Mol történelmi csúcson van.

Az elnök kiemelte, hogy várják megjelenjen a Magyar Közlöny, amelyben részletesen közlik a rendeletet, a szövetség annak a fényében határoz majd meg konkrét lépéseket. Egri Gábor szerint óriási a probléma a szektorban, és minimum 40 forint támogatásra van szükség literenként, hogy a helyzetük normalizálódjon.

Továbbá úgy véli, hogy tarthatatlan az, hogy a több mint 3 millió autós olcsó tankolását családos vállalkozások vigyék a hátukon.

