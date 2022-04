Jakab Ferenc: nagyon rossz irány, hogy kevesebbet tesztelünk koronavírusra

Jakab Ferenc virológus arra hívta fel a figyelmet, hogy

momentán nem tudhatók a tényleges esetszámok és az, hogy a járvány milyen ütemben terjed: csökkenő vagy épp felfutó tendenciát mutat-e.

A szekvenálások hiánya miatt pedig az sem igazán ismert, merrefelé variálódik a vírus, ami a mostaninál sokkal nagyobb problémát is jelenthet még a jövőben. A szakember úgy véli, hogy az omikron megjelenésével a világ okkal lélegezhetett föl, hiszen bár gyorsabban terjedő variánsról van szó, mégis, a klinikai tünetek és az általa okozott klinikai megjelenési forma gyengébb, mint az eddigi mutációk esetében. És talán emiatt a világ „lezserebben” is kezeli már a Covid-problémát, aminek okán a tesztelések is csökkentek – tette hozzá Jakab Ferenc. Azt sem tartja kizártnak, hogy sokan nem is fordultak orvoshoz, vagy ha mégis, a tüneteik alapján azt mondta rájuk a klinikus: „ez valószínűleg koronavírus, de pár nap alatt el fog múlni”, és ezért sem kerül sor tesztelésre. Mindezt viszont

rossz tendencia és valós veszélyforrás.

A Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője szerint fennáll a kockázata annak, hogy a korábbiaknál komolyabb egészségügyi tüneteket okozó variáns üsse fel a fejét. Alapvezetően evolúciós folyamat az, hogy a vírusok úgy változnak, hogy a megbetegítő képességük gyengébb, a terjedési képességük azonban nagyobb, de ez általában sokkalta hosszabb időt vesz igénybe, mint ami az omikron esetében volt látható. A szakemberek megítélése szerint egyszerűen egy szerencsés variáns kialakulása történt meg. Ám elképzelhető, hogy a következőkben egy kevésbé átoltott térségből, Afrikából vagy Ázsiából olyan mutáció fog érkezni, ami ismét erősebben fertőzi a tüdőt. „Ennek az esélye teljes mértékben megvan, amire a jövő szolgál majd válasszal” – ismételte meg Jakab Ferenc hangsúlyozva: biztosan nem állítható, és jósgömb kellene annak megmondásához, hogy a következő szezonban milyen variáns fog érkezni.

Ez lehet az omikronnál még gyengébb, lehet, hogy maga az omikron marad a domináns, de az is megeshet, hogy egy újabb erős és jobban fertőző variáns fog közénk kerülni.

A virológus szerint megvan a veszélye annak is, hogy az elkényelmesedett társadalmak, amik úgymond félvállról veszik már a pandémiát, egy új mutáns felbukkanásakor nem kellő gyorsasággal fognak reagálni.

Címlapkép: Csortos Szabolcs