Lehet, hogy rájöttek, mi okozza az ismeretlen eredetű májbetegséget a gyerekeknél?

Egyre több országban jelentkezik az ismeretlen eredetű májbetegség a gyerekeknél, az egészségügyi szakértők most azt vizsgálják, van-e ennek bármilyen köze a koronavírushoz – írja a Financial Times

A héten több ország után Kanada és Japán is arról számolt be, hogy náluk is regisztráltak hepatitiszes megbetegedéseket, amelyet a WHO és az ECDC is vizsgál. A WHO szerint eddig egy gyermek halt bele a gyulladásos májbetegségbe, de 17 gyereknél volt szükség májtranszplantációra.

A májbetegség okait kereső tudósok közül sokan a koronavírussal hozzák azt összefüggésbe, egészen pontosan azt feltételezik, hogy

a náthát okozó adenovírus elleni immunitás csökkenésével, a koronavírus-fertőzés utóhatásaival, vagy akár valamelyik vírus mutáns formájával is összefügghetnek a mostani májbetegségek.

Ugyanakkor a tudósok óva intenek az elhamarkodott következtetésektől. Az adenovírus - a vírusok egy olyan csoportja, amely jellemzően olyan tünetekkel jár, mint a tartós köhögés, kötőhártya-gyulladás vagy hasmenés - nagyon ritkán okoz hepatitiszt, de egészséges gyermekeknél szinte soha.

A lap kitér arra is, hogy mivel az ismert esetek mintegy háromötöde az Egyesült Királyságban fordult elő, a brit tudósok élen járnak a betegség vizsgálatában. Az 53 brit gyermek közül, akiket adenovírusra vizsgáltak, 40 pozitív eredményt adott. A több mint 100 brit eset 16 százaléka azonban a Covid-19-re is pozitív lett. Nagy-Britanniában genomikai szekvenáló elemzést végeznek a betegektől származó adenovírus-mintákon, hogy megállapítsák, a vírus átvett-e olyan mutációkat, amelyek hepatitishez vezethetnek. A Covid antitestek vizsgálata is folyamatban van.

A koronavírus elleni oltást kizárták a lehetséges okok közül, mivel a betegség elsősorban a 10 év alatti gyermekeket érinti, közülük pedig kevesen kaptak oltást.

