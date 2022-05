Olaszország és Görögország már a nyári szezonra készül

Görögország feloldja a Covid-19 korlátozásokat a belföldi és nemzetközi járatokra vonatkozóan, ugyanakkor az utasoktól a repülőterek várótermeiben, valamint a járatokon továbbra is megkívánják az arcmaszk viselését.

Eközben Olaszország is enyhít: éttermekbe, mozikba és más közösségi helyekre is be lehet lépni a korábban megkövetelt egészségügyi űrlap nélkül. Lazítanak az arcmaszk viselési előírásain is, amely a tömegközlekedésen és mozikban továbbra is kötelező.

Olaszország, amely 2020 februárjában az európai járvány epicentruma volt, az egyik legkeményebb zárlatot vezette be, és szigorú korlátozásokat tartott fenn a koronavírus-hullámok idején. Ugyanakkor most az látható, hogy Európa többi országában náluk is minden visszatér a régi kerékvágásba, azonban a vírus még jelen van, így az egészségügyi szakértők továbbra is óvatosságra intenek.

