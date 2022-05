Történelmi korszak zárul le Magyarországon a koronavírus kapcsán: belesimult a többi vírusba?

A kedvező járványhelyzetre tekintettel májustól a Nemzeti Népegészségügyi Központ már nem naponta, hanem csak heti rendszerességgel közli az esetszámok alakulását. A Portfolio-nak nyilatkozó szakértők szerint a jó átoltottságú országokban a napi esetszámok már nem mérvadóak, viszont az új variánsok követésére nagy hangsúlyt kellene fektetni.

A koronavírus-járvány hazai kitörése óta rendszeresen közölnek adatokat a kormányzati oldalon, az adatokat mi is rendszeresen figyeljük, a statisztikákból ábrákat készítünk, hogy olvasóink gyorsan képbe kerüljenek a járvány dinamikájával kapcsolatban, például arról, hogy hogyan alakul a fertőzöttek száma, hányan vannak a koronavírus miatt kórházban, és közülük hányan lélegeztetőgépen, hány beteg halt meg koronavírus miatt, vagy éppen hogyan alakul a beoltottak száma.

A STATISZTIKÁINK NAPI BONTÁSBAN 2020 MÁRCIUS ELEJE ÓTA TARTALMAZZÁK A HIVATALOSAN KÖZÖLT ADATOKAT.

Az adatközlésben azonban fontos változás várható, a kormányzati portálon ma azt írták, hogy:

A kedvező járványhelyzetre tekintettel májustól heti adatközlés lesz, legközelebb jövő héten közlünk járványadatokat.

„Azokban az országokban, ahol jó az átoltottság, már nem a napi esetszámok a mérvadóak, hanem a kórházak intenzív osztályos terhelése” – mondta a Portfolio-nak Kemenesi Gábor. A Pécsi Tudományegyetem virológusa szerint a kórházi koronavírusos esetek száma a fontos kérdés, azon belül is az intenzív osztályok terheltsége. „Az intézkedéseket is az intenzívek terhelésének függvényében kell meghozni” – fogalmazott. Utalt arra, hogy számos ország eddig is így cselekedett.

„A napi koronavírusos megbetegedések száma tehát a jelenlegi átoltottsági szinten – ami bár lehetne jobb, de magas Magyarországon – nem olyan fontos. Amit nagyon kell követni, az a variánsmonitorozás, ám ezt eddig sem tartalmazták a napi adatok. Habár erről nem hallunk sokat, reméljük, hogy a háttérben zajlik az új variánsok követése” – utalt Kemenesi arra, hogy az új variánsok lehetnek meghatározóak a vírus lefutása szempontjából.

Rusvai Miklós virológus a Portfolio kérdésére szintén azt emelte ki, hogy semmi nem szól az adatok heti közlése ellen, a járványhelyzet folyamatosan javul, a szennyvízadatok biztatóak.

a koronavírus elvesztette a kiemelt közegészségügyi jelentőségét, ezért nem indokolt az adatok kiemelt közlése sem.

Előbb-utóbb le kell szokni a koronavírussal kapcsolatos napi adatokról, amelyeket az NNK egyéb légzőszervi megbetegedést okozó vírusok esetében sem közöl - jegyezte meg a szakértő, aki szerint is fontos lenne a variánsmonitorozás, és folyik is. Emellett figyelemmel kell kísérni a nemzetközi változásokat is.

Rusvai Miklós úgy véli, hogy kevés az esélye, hogy a következő hónapokban pont Magyarországon alakulnak majd ki aggodalomra okot adó variánsok.

A koronavírus járványhulláma mostanában a déli félteken érhető tetten, Ausztráliát, Új-Zélandot, Afrikát és Dél-Amerikát említette. A béta és az omikron is Afrika déli részén keletkezett, így elképzelhető, hogy ebben a szezonban is keletkezhet kiemelkedő figyelmet igénylő variáns, ugyanakkor ez nem jósolható meg előre - tette hozzá.

Péntek óta 2183 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 903 200 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Tovább csökkent a koronavírus miatt kórházban ápoltak száma, jelenleg 1310 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 40-en vannak lélegeztetőgépen.

