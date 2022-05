Orosz olaj: már ma hatalmas lépés jöhet az EU-tól

Az Európai Bizottság egy új, Moszkva elleni szankciócsomag részeként az orosz olajimport fokozatos megszüntetését fogja javasolni, és ezt várhatóan már kedden előterjeszti.

A szankciós csomag központi eleme az a javaslat, hogy

az uniós tagállamok váljanak le az orosz olaj importjáról 2022 végéig.

A Politico forrásai arról beszéltek, hogy Brüsszel nem fog azonnali, teljes körű tilalmat bevezetni az EU-ba irányuló orosz olajimportra. A lap uniós diplomatákra hivatkozva azt írja, hogy ehelyett a Bizottság várhatóan azt javasolja, hogy az érintett országok az év végéig fokozatosan szüntessék meg az orosz olajimportot.

A lap információi szerint a Bizottság valamiféle kivételt vagy átmeneti intézkedéseket fog javasolni Magyarország és Szlovákia számára, mivel ez a két ország erőteljesen függ az orosz energiahordozótól és az alternatív források sem biztosítottak. A portál azt is megjegyzi, hogy az elmúlt hetekben Magyarország vált az egyik legnagyobb akadályává annak, hogy az orosz energiaszektorral szembeni szankciókat továbbvigye.

Több diplomata szerint Magyarország azzal érvelt, hogy aggodalmai gazdasági, nem politikai jellegűek, ez pedig megnyitotta az utat az aggodalmak kezelésére irányuló politikai kompromisszum előtt.

A hatodik szankciócsomaggal kapcsolatos bejelentést ezért hatalmas érdeklődés övezi, nemcsak a tagállamok vezetői részéről, hanem a gazdaság szereplői részéről is. Az orosz olaj uniós embargója ugyanis nagyon komoly lépésnek tekinthető az energiafüggőség csökkentése kérdésében, és az alternatív források nehezebb megtalálása és biztosítása esetén több gazdasági ágazatot is közvetlenül érinthet ez az átállási folyamat, valamint a lakosságot is esetleges ellátási nehézségek esetén.

A Bizottság valószínűleg kedden tesz javaslatot a következő szankciócsomagra, amely várhatóan tartalmazza az orosz olaj embargóját.

Az intézkedéseket aztán szerdán vitatják meg az uniós nagykövetek - közölték diplomaták. A csomag valószínűleg további magánszemélyekre vonatkozó szankciókat is tartalmaz majd, és több orosz bankot, például a Sberbankot is célozza.

A 27 ország energiaügyi miniszterei hétfőn rendkívüli ülést tartottak, de a szankciócsomag nem került szóba Barbara Pompili, az ülést elnöklő francia tárcavezető elmondása szerint. Anna Moskwa lengyel energiaügyi miniszter a tanácskozás előtt fogalmazott úgy, hogy akik jobban függnek az orosz energiától, azok is mutassanak szolidaritást és támogassák Ukrajnát.

Kijev azzal érvel hetek óta, hogy az Európába irányuló orosz energiaexport finanszírozza Vlagyimir Putyin háborúját. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legutóbb azt mondta, hogy az új szankciós csomagnak egyértelmű lépéseket kell tartalmaznia az orosz energiaforrásokból származó bevételek blokkolására. Nagyobb fordulatot hozott az ügyben Németország álláspontjának megváltozása. Robert Habeck német gazdasági miniszter legutóbb már arról beszélt, hogy olyan helyzetbe került a német gazdaság, amivel képes elviselni egy olajembargót.

Szakértők arra is rámutatnak, hogy Európát valószínűleg könnyebb lesz elválasztani az orosz olajtól, mint csökkenteni az orosz földgáztól való függőséget. Kérdés, hogy az orosz energia tiltásán hogyan halad majd tovább Európa, ha Oroszország nem hátrál a háborúban.

Címlapkép: Az ukrán elnöki sajtóhivatal által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (k) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kezet fog Kijevben 2022. április 8-án. Jobbról Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Forrás: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtóhivatal