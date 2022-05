Szijjártó az olajembargóról: jelenleg fizikailag lehetetlen az orosz olaj nélkül működtetni a magyar gazdaságot

A kormány nem szavaz meg olyan szankciókat, amelyek ellehetetlenítenék az orosz kőolaj és földgáz magyarországi szállítását, ugyanis az infrastruktúra helyzetéből fakadóan ez veszélybe sodorná hazánk energiabiztonságát - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Kazahsztánban.

Mi ezt a kérdést kizárólag a magyar nemzeti érdek szempontjából nézzük. Nem érdekel minket, hogy keleten vagy nyugaton erről mit gondolnak, jót vagy rosszat (...). Ez egy valós ellátásbiztonsági kérdés számunkra, hiszen jelenleg fizikailag lehetetlen az Oroszországból származó kőolaj nélkül működtetni a magyar gazdaságot - mondta.

Erről Huff Zsolt, a a Mol-csoport Downstream termelési ügyvezető igazgatója árnyaltabban fogalmazott, azt mondta, hogy ha holnap leállna a REB, tudná folytatni a munkát a Mol, de lényegesen kisebb kapacitással, és sok leállással, esetleges károsodásokkal, ami miatt jelentősen kevesebb dízel és egyéb termék lenne az amúgy is termékhiányos piacon. Ráadásul nagy kérdés, hogy ez mennyire lenne fenntartható.

Szijjártó Péter arról beszélt, hogy jelenleg a magyar kőolajfelhasználás mintegy 65 százaléka érkezik Oroszországból a Barátság vezetéken keresztül, ez napi 20 ezer tonna vásárlását jelenti, és nem állnak rendelkezésre alternatív szállítási útvonalak ezen mennyiség pótlására. Kiemelte: az adriai vezeték horvátországi szakaszán jelentős kapacitásszűkület van, és jelentős beruházást igényelne az infrastruktúra fejlesztése, márpedig azt sem tudni, hogy Zágráb ezt akarja-e, s ha igen, akkor mennyi idő alatt tudná megvalósítani.

Huff Zsolt erről azt nyilatkozta a Portfolio-nak, hogy azokban az időszakokban, amikor a Mol mind a két finomítójának maximális kapacitáson kell járni, ez jellemzően az őszi mezőgazdasági időszak, amikor kb. 1100 kilotonna/hónapot kellene folyamatosan szállítani az Adrián a Barátság esetleges leállása esetén A csővezeték egyes szakaszainak korlátai miatt jelenleg 900 kilotonna/hó szállítási kapacitás, amit el tudnak érni. Kockázatkezelés szempontjából, ha holnap történne valami, ez elég kapacitás arra, hogy biztosítsák az azonnali folyamatos ellátást, de fenntartható ellátásbiztonságot ez nem jelent. Ezért jelentős karbantartási, fejlesztési munkát kell még tenni, mondta Huff.

"Ennélfogva aztán, hogy van ez a külső, rajtunk kívül álló körülmény, még csak el sem jutottunk addig, hogy arról beszéljünk, hogy a magyarországi finomító technikai átállítása egy más típusú kőolajra milyen hosszú időt venne igénybe, és hány százmillió dollár beruházást kellene ennek érdekében végrehajtani" - fogalmazott.

A milyen hosszú időről és a hány százmillió dollárról a Molnak már vannak becslései: Hernádi Zsolt a Mol közgyűlésén azt mondta, hogy egy teljes embargó esetén 2 és 4 év közötti időtartam az, hogy tudjuk biztosítani azt a termelési szintet, ami a régió ellátásához szükséges, és 500-700 millió dollár közötti beruházásról beszélünk.

A miniszter leszögezte, hogy Magyarország támogatja az európai energiaellátás diverzifikációját, sokat is tett ezért, például jelentősen megnövelte kazahsztáni kőolajimportját, mára a teljes felhasználása 16 százalékát fedezi ebből a forrásból. Viszont látni kell, hogy ezt is csak Oroszországon keresztül lehet Magyarországra szállítani, amit az esetleges szankciók ugyancsak ellehetetlenítenének - mutatott rá.

Kitért arra is, hogy a Mol a technikai vezetője egy kazah-kínai-magyar konzorciumnak, amely egy nagy kazahsztáni földgázmező kitermelésével foglalkozik. Amennyiben megkapják a nur-szultani kormány jóváhagyását, akkor jövőre meg is kezdik a kitermelést. Emellett az MVM egyik leányvállalata két itteni erőmű építésénél is lehetőséget kapott a hűtési rendszer szállítására - közölte.

Szijjártó Péter tegnap az RTL Klubnak is nyilatkozott, a miniszter azt mondta, hogy a kőolaj- és földgázellátásunkat korlátozó intézkedéseket nem tudunk megszavazni. Magyarország energiabiztonságának a garantálása a kormány feladata és kötelessége, aminek mindvégig meg fog felelni a kormány. Szijjártó szerint egyelőre senki sem tett javaslatot az asztalra olajembargóra vonatkozóan, de előkészületek zajlanak Brüsszelben, amelyben nincs a magyar álláspontot tekintve változás, vagyis a Magyarország kőolaj- és földgázellátását veszélyeztető javaslatot nem szavazunk meg.

A hétvégén a ZDF arról számolt be, hogy információi szerint három ország, Magyarország, Ausztria és Szlovákia is visszalép az orosz energetikai szankciókra vonatkozó vétótól. Erről tegnap Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár azt írta a Facebookra és a Twitterre, hogy a magyar álláspont az olaj- és gázembargó esetében nem változott: nem támogatjuk. Szijjártó Péter erre most azt mondta, hogy ami a német sajtóban erről előkerült, az szimpla zavarkeltés.

Címlapkép: Universal History Archive, Getty Images