Bejelentették a teljes orosz olajimport tilalom tervét az EU-ban!

Teljeskörű, a vezetékes és a tengeri szállítású orosz nyersolajra és finomított olajtermékekre vonatkozó uniós importtilalom bevezetésére tett szerdán javaslatot az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén a hatodik uniós oroszellenes csomag keretében.

Teljes orosz olajembargó jön az EU-ban

A terv szerint az orosz nyersolaj importot hat hónapos távon, a finomított termékeket pedig az év végével teljességgel betiltanák az EU-ban. Fontos, hogy bár a fokozatosságról, az alternatív irányok biztosításának fontosságáról, illetve az uniós érdekek megvédéséről is beszélt Ursula von der Leyen, de egyáltalán nem tett említést arról, hogy egyes tagállamoknak, így például Magyarországnak és Szlovákiának felmentést adnának a fenti menetrend alól, márpedig az elmúlt napok kiszivárogtatásai erről szóltak. Ez persze nem jelenti feltétlenül azt, hogy a csomag konkrét szövegében ne lenne erről szó, mindenesetre nyilvánosan ez nem hangzott el az EP plenárisa előtt.

A komplett uniós orosz olajembargós tervet úgy vezette fel Ursula von der Leyen, hogy

Ez nem lesz könnyű, mert néhány ország nagyon függ tőle, de egyszerűen elvágjuk a gyökereket.

Ezután mondta azt, hogy a szankciós csomag keretében arra tesznek javaslatot, hogy „minden orosz olajimportot” betiltanak az EU-ban, és tisztázta, hogy ez vonatkozna a vezetékes és a tengeri szállítású, továbbá a nyersolajra és a finomított olajtermékekre is. A tervezett menetrendet is elárulta, eszerint a nyersolaj importot hat hónapos távon, a finomított termékeket év végi határidővel tiltanák be az EU-ban. Mivel május 4-et írunk és a tagállamok egyhangú döntése elvileg rövidesen jönne, így a nyersolajra novemberi kezdődátummal tiltanák be, amitől csak alig lenne később az év végi határidő a feldolgozott termékekre.

A Bizottság elnöke a beszédében hangsúlyozta: a teljes orosz olajembargónál törekszenek arra, hogy a leválási folyamat „rendezett keretek között” zajlódjon le. Így tehát legyen elég idő arra, hogy a partnerek megfelelő szállítási alternatívákat tudjanak nyújtani, és „nagyon óvatosak leszünk azzal, hogy minimalizáljuk a globális olajpiaci hatásokat”. Indoklása szerint ezért fogják csak 6 hónapos távon kiszorítani az orosz nyersolajat az EU-ból, a finomított termékeket pedig csak az év végével.

Így maximalizáljuk az Oroszországra gyakorolt nyomást, miközben - és ez fontos – minimalizáljuk a járulékos kárt magunkra és a globális partnereinkre nézve. Mert ahhoz, hogy segíthessük Ukrajnát, gondoskodnunk kell arról, hogy a mi gazdaságaink erősek maradnak.

A szankciós csomag további elemei

A beszédében a csomag érvrendszerét így vezette fel a Bizottság elnöke: „Putyinnak magas árat kell fizetnie a brutalitásért” és ezzel utalt a például a Bucsában, vagy Mariupolban az orosz hadsereg által elkövetett kegyetlenségekre. A szankciós csomag további elemei:

Az említett kegyetlenkedésekben és a dezinformációs műveletekben részt vett katonai és egyéb személyek elleni szankciókat vetnek ki. Hangsúlyozta: ezzel is azt akarják üzenni, hogy „tudjuk, hogy kik vagytok” és el kell számoltatni az elkövetőket.

A legnagyobb orosz bankot, a Sberbankot is felveszik a SWIFT globális pénzügyi levelező hálózatból kitiltott orosz bankok listájára, így tehát bevallottan is megcélozzák azokat a bankokat, amelyek rendszerszinten is fontosak az orosz gazdaságban. A ma reggeli kiszivárogtatásban a Sberbank mellett a Credit Bank of Moscow és a Russian Agricultural Bank is benne volt, mint amelyeket szintén kitiltanak a SWIFT-ből. Ursula von der Leyen a beszédében csak arról beszélt, hogy az újabb pénzügyi intézmények elleni szankciókkal felerősítik azt a hatást, hogy Oroszország pénzügyi rendszerét gyakorlatilag teljesen elszigetelik a globális pénzügyi rendszertől.

Három nagy orosz állami hátterű médiaszolgáltatót (tv-csatornát) is kitiltanak az EU területéről, semmilyen formában nem sugározhatják a dezinformációkat. Nem nevezte meg, hogy konkrétan mely szolgáltatókról van szó, csak azt mondta, hogy ezek Putyin háborús propagandájának szószólói az EU-ban és ezt nem tűrhetik tovább.

Átfogó helyreállítási program

A szankciós csomag mellett egy több százmilliárd eurós méretű helyreállítási és újjáépítési csomag szükségességéről is beszélt Ursula von der Leyen az EP-képviselők előtt. Úgy fogalmazott: meg akarjuk nyerni ezt a háborút és ezért kell az újjáépítési terv.

Utalt rá, hogy a különböző nemzetközi szervezetek 35-50%-os ide GDP-visszaeséssel számolnak, illetve az IMF becslései szerint havi 5 milliárd eurónyi külső finanszírozási segítség kell az ukrán államnak.

Kijelentette, hogy mindezek miatt „egy ambiciózus csomag” kell, masszív beruházások kellenek Ukrajnában, amely egyrészt a jelenlegi nehézségek kezelését is célozza amellett, hogy a hosszú távú gazdasági növekedést is segíti. A források elosztásához az uniós szabályokat kell majd betartani és az a cél, hogy ez a támogatási program „radikálisan növelje” a gazdasági kapacitásokat, mert ez segít abban, hogy növekedjen a külföldi működőtőke-beruházás is az országban és

Végső soron ez nyitja majd meg az utat Ukrajna jövője előtt az Európai Unión belül.

Címlapkép forrása: Ursula von der Leyen Twitter-fiókja