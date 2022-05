Egy friss elemzés szerint az omikron miatt megugrott a halálozások száma az oltottaknál

A lap szerint a januárban és februárban a halálos áldozatok 42 százaléka oltott volt, míg szeptemberben, amikor még a deltaváltozat dominált, csak 23 százalék volt ez a szám.

Az adatok a fertőzés időpontján alapulnak, és az olyan mintavételekre korlátozódnak, amelyekben ismert volt az oltási státusz - írja a lap. A halálesetek többnyire idősek és legyengült immunrendszerű emberek között fordultak elő. Az omikron során elhunytak csaknem kétharmada 75 éves vagy idősebb volt.

Az omikron és egyre növekvő számú alváltozatai sokkal fertőzőbbnek bizonyulnak, mint a korábbi törzsek. A halálesetek számának növekedése feltehetően azzal függ össze, hogy a vakcina védelme idővel csökken, így a leginkább veszélyeztetettebbek számára nehezebbé válik a betegség elkerülése.

Az adatok azt is megmutatták, hogy az oltatlanok továbbra is sokkal nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint az oltottak, és sokkal nagyobb valószínűséggel halnak meg, ha megbetegszenek, valamint nagyobb kockázatokkal kell számoliuk, mint azoknak, akik megkapták az emlékeztető oltást.

Még mindig abszolút veszélyesebb be nem oltottnak lenni, mint beoltottnak

- mondta a lapnak Andrew Noymer, az Irvine-i Kaliforniai Egyetem közegészségügyi professzora, aki a koronavírussal összefüggésben lévő halálozásokat tanulmányozza.

