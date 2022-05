Egyszeri juttatások dobták meg nagyon a fogyasztást Magyarországon

Várt felett nőtt a kiskereskedelem márciusban, és Vámos György, az OKSZ főtitkára szerint a következő hónapokban is magas maradhat a növekedés üteme. Főként az egyszeri juttatások dobták meg az iparcikkek és tartós fogyasztási cikkek keresletét. Szerinte nem kell hiánytól tartani, mert a magyar piac a háború ellenére is biztonságos. Átmenetileg cikkelemek hiányozhatnak, de erre is gyorsan megoldást találnak.